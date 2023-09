Volta Redonda vence Botafogo-PB fora de casa e evita acesso antecipado do Paysandu

O Volta Redonda foi até a cidade de João Pessoa para, literalmente, arrasar com o Botafogo, que viu as chances de classificação desmoronarem, após a derrota por 2 a 1 para o time carioca. O placar beneficiou diretamente o Voltaço, que se manteve na briga por uma vaga na Série B do ano que vem, dando a deixa para o Paysandu definir seu futuro em casa, neste domingo, contra o Amazonas. Um empate classifica os bicolores e deixa Volta Redonda e Amazonas na briga pela outra vaga. No momento, o Papão lidera a chave, com 10 pontos, seguido pelo Volta, com sete, Amazonas, com três e o lanterna, já desclassificado, Botafogo, que tem apenas três pontos.

Apesar da necessidade de vitória por parte de ambas as equipes, o início da partida entre Botafogo-PB e Volta Redonda no Almeidão foi bastante lento. Até os primeiros 30 minutos da segunda etapa, nenhum dos times havia conseguido um chute a gol contra o adversário.

A dinâmica do jogo mudou quando o Botafogo-PB intensificou sua pressão, especialmente pelo lado direito, notadamente em jogadas de bola parada lideradas por Renatinho. No entanto, o destaque do primeiro tempo foi, sem dúvida, o goleiro Jean Drosny, que, em pelo menos três ocasiões, evitou que o time da casa abrisse o placar.

SAIBA MAIS



Apesar das tentativas do Volta Redonda em escapar da pressão alta do Botafogo-PB, tiveram pouco impacto. O goleiro Mota acabou sendo um espectador passivo, já que todas as investidas em direção à linha de fundo foram interceptadas pela defesa do Alvinegro da Estrela Vermelha.

O Botafogo-PB, necessitando da vitória, lançou-se ao ataque desde o início da segunda etapa, concedendo espaços para o Volta Redonda atacar. Não demorou muito para os visitantes abrirem o placar; aos cinco minutos, após um escanteio, Samuel Granada subiu mais alto que todos e mandou a bola para as redes de Mota.

Com a obrigação de marcar dois gols em menos de 40 minutos, o técnico Felipe Surian fez alterações e ordenou um ataque total de sua equipe. Aproveitando as brechas deixadas pela defesa adversária, Hugo Borges entrou sozinho na área aos 20 minutos da etapa final, chutou forte e marcou o segundo gol para o time carioca. Apesar de Pipico diminuir para o Botafogo-PB aos 52 minutos, o Volta Redonda manteve sua vantagem e garantiu os merecidos três pontos.

Matéria em atualização...