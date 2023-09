Amazonas não terá ex-bicolor no jogo contra o Paysandu deste domingo, no Mangueirão

O Amazonas enfrentará uma ausência importante no jogo contra o Paysandu no próximo domingo, já que o volante Jiménez não estará disponível. O jogador recebeu um cartão vermelho após o apito final da partida contra o Volta Redonda, no último sábado (23).

De acordo com a súmula do árbitro, Jiménez foi expulso devido a gestos de comemoração direcionados ao banco de reservas da equipe carioca. Essa conduta provocou um tumulto geral entre os atletas.

"Após o término da partida, o jogador dirigiu-se ao banco de reservas da equipe do Volta Redonda FC, realizando gestos de comemoração relacionados à vitória de sua equipe. Essa ação resultou em um tumulto entre os jogadores de ambas as equipes. Após sua expulsão, o jogador proferiu as seguintes palavras: 'Por isso que a arbitragem brasileira está uma vergonha, cagalhão'."

Quanto à partida em si, o confronto ocorreu no último sábado no estádio Raulino de Oliveira, com o Amazonas conquistando uma vitória por 2 a 0. Os gols foram marcados por Sassá e Ermel. Esse triunfo levou o clube amazonense à segunda posição no grupo C.