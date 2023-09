Zagueiro do Amazonas prevê casa cheia contra o Paysandu e dispara: 'Hora de entregarmos 110%'

O Amazonas se prepara para entrar em campo neste próximo domingo, em Belém, contra o Paysandu, com a promessa de um estádio lotado. A partida carrega ainda a possibilidade de marcar a ascensão do clube amazonense à Série B. Diante dessa perspectiva, o zagueiro Jackson destacou a necessidade de que a equipe se dedique além dos 100% usuais em busca da promoção.

"Compreendemos a importância deste jogo para nossas pretensões no campeonato. A oportunidade de conquistar o acesso está à nossa frente, mas é fundamental que mantenhamos a humildade e permaneçamos com os pés no chão. É hora de entregarmos 110% em cada disputa de bola", disse o defensor.

Jackson é um dos atletas mais experientes do grupo e, até aqui, disputou 15 partidas com a camisa da Onça nesta temporada, todas como titular, além de ter marcado dois gols. Sua atuação foi notável nas duas vitórias no quadrangular final da Série C contra o Volta Redonda.

Para conquistar o acesso à Série B, a equipe precisa torcer por um empate entre Botafogo-PB e Volta Redonda no sábado e, ao mesmo tempo, vencer o Paysandu. A reviravolta na campanha do clube se deu após duas derrotas nos dois primeiros jogos do quadrangular final, resultando na demissão de Rafael Lacerda.

Jackson, inclusive, se manifestou sobre a troca: "Sempre que um novo treinador chega, o grupo ganha uma motivação extra, e o ambiente se transforma. Embora tenha sido pouco tempo de trabalho, Luizinho tem dado continuidade ao excelente trabalho que Lacerda realizou desde o ano passado. Estamos ansiosos para confirmar essa promoção no próximo jogo, cientes de que será uma partida extremamente desafiadora, com um estádio lotado em Belém."

A partida entre Paysandu e Amazonas está agendada para o próximo sábado, às 17h30 (horário de Brasília), no estádio Mangueirão, em Belém.