Vinícius Leite é o único jogador remanescente do elenco de 2019 a conquistar o acesso à Série B

Vinícius Leite é o único jogador remanescente do elenco do Paysandu de 2019 nessa campanha de acesso para a Série B. O atacante não fez uma boa temporada em 2023, mas o camisa 10 bicolor foi decisivo nos grandes jogos da equipe no campeonato, e também é um dos personagens dessa conquista do Papão.

Ao todo foram 64 jogos, nos quais marcou 9 gols e deu 14 assistências com a camisa bicolor entre 2019 e 2020 na conta do camisa 10 bicolor antes de ser negociado com o Avaí. Foi um dos destaques da equipe nesse período, com quem formou uma parceria de sucesso ao lado do atacante Nicolas.

O atacante apareceu nos grandes jogos da campanha da Série C de 2019, como no gol de empate no Re-Pa da última rodada da primeira fase e o gol que abriu o placar do polêmico duelo nos Aflitos contra o Náutico. No ano seguinte, o camisa 10 manteve o nível das boas atuações. Mesmo sendo negociado para o Avaí durante o ano de 2020 ele conseguiu ser líder de assistências do Paysandu na temporada com 9.

Depois da primeira passagem no Paysandu, o camisa 10 jogou Série B por duas temporadas no Avaí e participou da campanha de acesso do time em 2021, porém ele não foi aproveitado quando o clube chegou à Série A. Foi emprestado ao Grêmio Novorizontino no mesmo ano e também não foi aproveitado pelo clube paulista. Em 2023 retornou ao Vila Nova, time no qual se destacou em 2018 mas não repetiu o mesmo futebol da primeira passagem.

Vinícius Leite chegou ao Paysandu depois de um primeiro período de turbulência na temporada bicolor. Resultados e jogos ruins começaram a aparecer e a diretoria do clube teve que dar resposta ao torcedor trazendo reforços ao time, e a aposta foi no jogador que fez sucesso recente no time. O jogador não pode disputar partidas da Copa do Brasil e Copa Verde por conta de regras de inscrições dos campeonatos, então ele jogou apenas partidas do Parazão no primeiro momento.

Sob o comando de Márcio Fernandes, o atacante marcou o gol da vitória e decidiu o RePa de abertura do Novo Mangueirão. Apesar de ter marcado gols nas primeiras partidas no retorno, Vinícius Leite estava muito distante do nível de atuações que ele entregou na primeira passagem pelo clube. Com Marquinhos Santos o camisa 10 viveu a pior fase neste ano, alternou momentos como titular, sendo reserva e nesse período não marcou gol ou deu assistência.

Tudo mudou no clube com a chegada do Hélio dos Anjos. Nível de atuações do time subiu, alguns jogadores chaves do elenco também cresceram de rendimento. E apesar do contexto todo no clube ter melhorado, Vinícius Leite foi um jogador que demorou para engrenar no time. Em uma coletiva, em agosto, ele declarou que estava se sentindo “fraco” fisicamente e disse que iria jogar o que todo mundo sabia o que ele podia.

A virada de chave do atacante foi na vitória épica bicolor em cima do Náutico por 4 a 2, ainda na primeira fase da Série C. Vinícius Leite deu assistência e marcou um golaço de fora da área para virar a partida para 3 a 2, depois de estar perdendo por 2 a 0. No quadrangular, o camisa 10 foi decisivo nas duas vitórias do Paysandu em cima do Botafogo-PB: a assistência do gol de Jacy no último lance do jogo no Mangueirão; e um gol e assistência na vitória de virada contra o Botafogo-PB, no Almeidão.

Apesar de números regulares pelo Paysandu em 2023, com 5 gols e 3 assistências, o camisa 10 não teve a mesma consistência da primeira passagem. Porém, Vinícius Leite fez o que sabe de melhor: aparecer em grandes jogos e decidir partidas. Cumpriu a missão que não conseguiu em 2019.