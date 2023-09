Na Curuzu, Paysandu se reapresenta para o jogo do ano contra o Amazonas; confira

Depois de dois dias de folga, o Paysandu voltou aos treinos nesta terça-feira (26), na Curuzu. Agora, o foco é a partida de domingo (1°), contra o Amazonas, às 17h30, no Mangueirão, que pode dar o acesso antecipado ao clube bicolor. O Papão entra em campo precisando de apenas um empate - ou até já com a subida garantida, em caso de tropeço do Volta Redonda na noite anterior.

Apesar dos cartões recebidos pelo volante João Vieira e pelo meia Robinho, o Papão não perdeu nenhum jogador de linha por suspensão para o duelo. Quem está confirmado como ausência é o técnico Hélio dos Anjos, que foi expulso novamente, na vitória contra o Botafogo-PB. Com isso, o auxilar Guilherme dos Anjos deve comandar o time à beira do campo.

Após o treino desta manhã, o meia Robinho concedeu entrevista coletiva. O jogador voltou a reforçar o impacto que a presença da torcida no chamado 'aerolobo', em que torcedores do Bicola recepcionaram o elenco bicolor no aeroporto, após a vitória sobre o Belo. Robinho apontou que espera algo ainda maior, caso o acesso seja confirmado.

"Falei em coletivas atrás de que queria saber a força da torcida, eu já conhecia de assistir na televisão, mas não tinha presenciado. No último jogo em casa presenciei 50 mil, e agora não imaginava que fosse ter tanta torcida assim no aeroporto. Imaginava sim que teria um torcedor ou outro, mas não da maneira que foi, até porque não concretizou ainda o acesso. Imagino que quando acontecer, aí vai parar a cidade", afirmou.

Sem salto alto

Robinho também fez questão de garantir que não há 'salto alto' dentro do grupo. Segundo o meia, o torcedor não precisa se preocupar com o foco do elenco: "Esse tipo de competição eu gosto deste tipo de jogo. O quadrangular tem mais jogos, mas acaba sendo uma mata-mata sim. Tenho experiência nisso e a empolgação no nosso time é zero. Não tem oba-oba, nosso foco total é na partida contra o Amazonas. Estamos muito próximos, temos consciência, mas ainda não alcançamos. O foco está todo no jogo de domingo (1°), não vai ter nada que atrapalhe", concluiu.

No próximo fim de semana, Paysandu e Amazonas voltam a se enfrentar em uma partida decisiva. Caso o Voltaço não vença o Botafogo-PB no sábado (30), às 19h, no Almeidão, o Papão poderá subir mesmo sem entrar em campo.