Partida entre Paysandu e Amazonas terá um minuto de silêncio em homenagem a Paulo André Barata

O Paysandu anunciou que fará um minuto de silêncio em homenagem ao poeta e compositor Paulo André Barata, antes da partida contra o Amazonas-AM, no próximo domingo (1). O artista era torcedor bicolor e neto de Alarico Barata, um dos fundadores do clube.

Paulo André Barata faleceu na última segunda-feira (25), após 10 dias internado em um hospital em Belém. Em nota, o time anunciou que solicitou a homenagem à CBF, e se solidarizou com familiares, amigos e fãs de Paulo André Barata.

VEJA MAIS

A partida contra o Amazonas será realizada às 17h, no Estádio do Mangueirão, pela quinta rodada do quadrangular da Série C. A homenagem vai ser realizada antes do início do jogo.