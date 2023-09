Governador do Pará Helder Barbalho decreta luto oficial no Estado pela morte de Paulo André Barata

O Governador do Pará, Helder Barbalho, decretou luto oficial de três dias em todo o Estado pela morte do poeta e compositor Paulo André Barata. Helder utilizou as redes sociais para anunciar o luto oficial.

"Lamento profundamente a partida do cantor, compositor e instrumentista paraense Paulo André Barata que dedicou seu talento para cantar a Amazônia em verso e prosa, juntamente com seu saudoso pai, o poeta Ruy Barata. Paulo deixa um extraordinário legado para a cultura do nosso estado e para a música brasileira. Que Deus conforte os familiares e amigos neste momento de dor. O velório será a partir de 22h, no Theatro da Paz. O Governo do Pará vai decretar luto oficial de três dias no Estado", declarou o governador no X (antigo Twitter).

O poeta e compositor Paulo André Barata morreu na noite desta segunda-feira (25), no dia do seu aniversário, aos 77 anos. A informação foi divulgada pelo irmão de Paulo André, Tito Barata. Ao lado do pai, o também poeta e compositor Ruy Paranatinga Barata, Paulo compôs clássicos da música paraense como "Pauapixuna", "Esse Rio É Minha Rua" e "Foi Assim".