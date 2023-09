Fafá de Belém lamenta morte: 'Com Paulo André Barata vai um pedaço da minha vida, minha história'

A cantora Fafá de Belém divulgou vídeo na noite desta segunda-feira (25) lamentando a morte do amigo e parceiro musical Paulo André Barata, de 77 anos, que morreu nesta noite. Paulo André foi o compositor de grandes clássicos da Música Popular Brasileira (MPB) como "Pauapixuna", "Foi Assim" e "Esse Rio É Minha Rua".

Aparentando estar em um aeroporto, Fafá de Belém gravou o vídeo falando sobre o amigo compositor Paulo André Barata. "Acabo de postar a tua vida meu irmão. E acabo de receber a notícia da tua morte. Com Paulo André Barata vai um pedaço da minha vida, da minha história. Com PAB e Ruy [Barata], juntos abrimos picadas em territórios perigosos, em mata cerrada, fazendo a música do Pará para o mundo. Acabo de saber da tua partida, meu irmão", declarou.

Paulo André Barata morreu no dia do aniversário de 77 anos. O compositor estava internado há dez dias no Hospital Porto Dias em Belém. O velório de Paulo André será no Theatro da Paz, a partir das 22h, e o enterro na manhã de terça-feira (26), no cemitério Santa Izabel.

Relembre Fafá de Belém cantando um dos sucessos de Paulo André Barata, "Esse Rio É Minha Rua":