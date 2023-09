Poeta e compositor Paulo André Barata morre no dia do aniversário, aos 77 anos

O poeta e compositor Paulo André Barata morreu hoje (25), no dia do aniversário, aos 77 anos. A informação foi divulgada pelo irmão de Paulo André, Tito Barata. Ao lado do pai, o também poeta e compositor Ruy Paranatinga Barata, Paulo compôs clássicos da música paraense como "Pauapixuna", "Esse Rio É Minha Rua" e "Foi Assim".

"Hoje, 25 de setembro, dia em que completou 77 anos, meu querido irmão PAULO ANDRÉ BARATA partiu para o céu infinito. Foi músico e compositor paraense de quatro costados. Torcedor do Paysandu e do Fluminense. Amou os animais e cantou a Amazônia. Dedicou sua vida à criação artística e ao bem comum. Que DEUS o proteja, conduza e o ampare em sua nova caminhada e morada. UM BEIJO, MEU IRMÃO", escreveu Tito Barata.

Paulo André estava internado no Hospital Porto Dias, em Belém, há dez dias. Segundo informações da família, o compositor será velado a partir das 22h, desta segunda-feira, no Theatro da Paz. O enterro será na manhã desta terça-feira no Cemitério Santa Izabel, em Belém.

Relembre um dos maiores sucessos de Paulo André Barata, "Paupixuna":