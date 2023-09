Morre o carnavalesco Max Lopes, o 'Mago das Cores' e primeiro campeão do Sambódromo do Rio

O renomado carnavalesco Max Lopes, conhecido como o "Mago das Cores" e responsável por desfiles históricos, incluindo "Liberdade, liberdade" e "Nação do Nordeste", faleceu neste domingo (24). Ele foi o primeiro campeão do Sambódromo do Rio de Janeiro, em 1984, pela Mangueira.

Max Lopes foi internado no Hospital Municipal Conde Modesto Leal no sábado (23) devido a uma insuficiência múltipla dos órgãos, decorrente de um câncer de próstata avançado, como informou a Secretaria de Saúde de Maricá.

O carnavalesco sofreu uma parada cardiorrespiratória na manhã deste domingo (24). De acordo com o advogado de Max Lopes, Paulo Boia, o Max passou por uma cirurgia no intestino há 8 meses.

O velório está agendado para esta segunda-feira (25), no Parque da Colina, em Niterói, e será uma cerimônia aberta. O corpo será cremado.

Max Lopes deixou um legado marcante no mundo do carnaval, conquistando três campeonatos na elite do samba, sendo o primeiro deles em 1984 com a Mangueira, na inauguração do Sambódromo, com o enredo "Yes, Nós Temos Braguinha". Ele também brilhou na Imperatriz Leopoldinense em 1989 e novamente na Mangueira em 2002 com o enredo "Brazil com ‘Z’ é pra cabra da peste, Brasil com ‘S’ é nação do Nordeste". Além disso, foi campeão na Unidos do Viradouro em 1990, na divisão de acesso, com o enredo "Só vale o escrito".