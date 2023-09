Morre o artista plástico Fernando Botero aos 91 anos; pintor era um dos mais famosos do mundo

EXCLUSIVO

'Zé Pequeno' fala de peixe frito com açai, banho de rio e momento que dormiu em praça no Pará

Ator Leandro Firmino, que interpretou o Zé Pequeno, em Cidade de Deus, e está no ar com Gilmar, em Impuros, Conta em entrevista exclusivo momento que morou no Pará.