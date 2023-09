Galeria de Arte da Unama abre duas exposições gratuitas ao público, em Belém

A Universidade da Amazônia (Unama), por meio da Galeria de Arte Graça Landeira do Museu de Arte da instituição, exibe até o dia 13 de outubro as exposições "Tocar o céu, lamber a cidade", das artistas Beatriz Paiva e Melissa Barbery, e "1 uns 2 dois cheio, Vazio", de Tadeu Lobato. As visitações poderão ser feitas entre 14h e 18h, de segunda a sexta, no campus Alcindo Cacela, com entrada gratuita.

As duas exposições simbolizam o início do calendário do segundo semestre das atividades culturais e artísticas da Unama. As ações são organizadas pelo Programa de Pós-graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura (PPGCLC), em parceria com a graduação de Artes Visuais. São mais de 30 obras dispostas pelo espaço galeria, trazendo em suas concepções misturas da estética urbana, pinturas e desenhos sobre a mulher negra, além de vídeos sobre a tridimensionalidade de objetos e a dualidade entre o amor e a dor.

As exibições são fruto do trabalho do grupo de pesquisa Arte, Imagem e Cultura, sob coordenação e curadoria dos professores e artistas Jorge Eiró e Mariano Klautau Filho. Para Klautau, as exposições significam o encontro de diferentes perspectivas artísticas. "São três gerações de artistas em um encontro instigante de poéticas e suportes, no qual pintura, vídeo, paisagem sonora, lambe, desenho, objeto e intervenções estarão ao mesmo tempo em diálogo e confronto", explica o professor Mariano Klautau Filho.

Beatriz Paiva e Melissa Barbery são artistas egressas do curso de Artes Visuais da Universidade da Amazônia. Beatriz tem marcado a cena recente da cidade com a linguagem dos lambes em intervenções urbanas, desenhos e pinturas sobre materiais alternativos, como papelão. Os personagens se originam da comunidade negra e do círculo afetivo da artista.

Na obra de Beatriz, são centrais as narrativas do cotidiano familiar ou da vida de rua, acentuados pelo colorido gráfico das roupas, pelas fisionomias e pelos gestos com uma forte estética do grafite. São retratos e cenas que podem tanto representar estados de leveza quanto, algumas vezes, assumir tons melancólicos e introspectivos, embora sempre exaltando uma força especial na representação feminina da mulher negra.

Já Melissa Barbery trabalha com mídias em vídeo, objetos e instalações, nas quais a representação da afetividade, do amor e da dor são tratados com certa ironia e elegância - norteadas pelo design, uma de suas atividades como profissional. As obras das duas artistas são poéticas, mas se diferenciam nas técnicas e suportes.

Autor de "1 uns 2 dois cheio, Vazio”, Tadeu Lobato é artista desde 1980 e traz em seu trabalho uma proposta de campo tridimensional que permite que as obras sejam experimentadas. O conceito é nomeado pelo artista como objeto móvel instalável, uma dinâmica performativa que pode colocar todas as obras, sejam pinturas, gravuras, desenhos ou objetos, em constante movimento de ressignificação.

Serviço:

TOCAR O CÉU, LAMBER A CIDADE – Individual conjunta de Beatriz Paiva e Melissa Barbery

Local: Museu de Arte da Universidade da Amazônia - Galeria Graça Landeira

1 UNS 2 DOIS CHEIO, VAZIO - Instalação de Tadeu Lobato

Local: Museu de Arte da Universidade da Amazônia – Sala Multiuso da Galeria Graça Landeira

Endereço: Avenida Alcindo Cancela, 287

Data: 6 de setembro a 13 de outubro de 2023

Horário de visitação: das 14h às 18h, de segunda a sexta.