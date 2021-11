UNAMA abre 18ª edição da Mostra Universitária de Artes Visuais

A Universidade da Amazônia (Unama), campus Alcindo Cacela, lançou a 18ª edição da Mostra Universitária de Artes Visuais (MOAV). A produção é de acadêmicos de Artes Visuais, de diferentes semestres, sob gestão de docentes e da coordenação da licenciatura, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura (PPGCLC). A programação envolve palestras e oficinas gratuitas, assim como uma exposição na Galeria Graça Landeira, aberta ao público até 10 de janeiro de 2022.



O tema "Transformações" foi pensado na oportunidade de construir narrativas, críticas e expressões, a serem exploradas por diversos aspectos da mudança humana. Sejam por meio de criação, lutos ou perdas. Todas as 18 obras foram selecionadas a partir de um edital, publicado no segundo semestre de 2021, e aprovadas por uma comissão técnica. Cada obra foi analisada seguindo critérios de relevância ao tema, estética e a partir do dossiê criativo.



De acordo com a coordenadora do curso de Artes visuais da UNAMA, Ana Isabel Santos, esse evento é organizado por alunos para os alunos. "O público vai poder conferir obras em escultura, fotografia, pinturas e gravuras. Essa produção não se limita somente a acadêmicos de artes visuais. É um grande apoio de iniciativas que garantem aos estudantes um acesso e experiência expositiva no próprio espaço acadêmico", disse a gestora.



O MOAV viabiliza um ambiente de troca de conhecimentos e integração. Os acadêmicos da comissão organizadora foram responsáveis pela determinação do tema; elaboração do edital de inscrição; seleção de obras; montagem das obras na galeria e abertura da exposição. Toda a experiência promovida pela MOAV dialoga com os conhecimentos dos estudantes sobre produção artística, curadoria e gestão. "A novidade dessa edição, aos acadêmicos, é que a organização do MOAV contará como estágio obrigatório, uma vivência profissional importante para o portfólio e para o mercado de trabalho", disse a estudante do oitavo semestre de Artes Visuais da UNAMA, Jéssica Araujo.



Durante o período de exposição também são oferecidas oficinas e palestras por alunos, artistas e/ou professores convidados. As oficinas vão ocorrer de forma on-line, pela plataforma Microsoft TEAMS, e presencialmente nos espaços da UNAMA. A Universidade vai limitar o número de pessoas para respeitar as normas sanitárias estabelecidas de prevenção à Covid-19. Os interessados podem se inscrever diretamente no site: extensao.unama.br.



Artistas selecionados

Alcebíades Macedo; Ana Luiza Cavallare; André Massache; Andressa Barros; Athos Nery e Jessica Araujo; Gabriel Costa e Nicole Batista; Gonçalvez Feitoza; Isabel Lima; João Vitor Dias; Karla Farias; Lara Dahas; Letícia Nunes; Lucélia Nascimento; Maria Eduarda Castro; Marlon Costa; Paula Luiza Ribeiro; Paulo Henrique Tavares e Yuri Dahas.



Gestão - Docentes - MOAV

Coordenação: Ana Isabel Santos. Professores: Mariano Klautau Filho; Armando Sampaio Sobral; Waléria Américo; Jorge Eiró; Bruno Carachesti e Vera Pimentel.



Programação das oficinas:

OFICINA DE PASTEL OLEOSO – Lara Dahas – sexta-feira (12), das 16h às 18h (presencial);

FIGURA HUMANA EM AQUARELA – Yuri Dahas – sábado (13), das 10h às 12h (on-line);

OFICINA DE PROCESSOS CRIATIVOS – Emanoela Neves – quinta-feira (24) das 16h às 18h (presencial).



Palestras:

MERCADO DE TRABALHO PARA O ARTISTA DIGITAL – João Vitor Dias – terça-feira (16), às 15h (on-line);

EDUCAÇÃO INCLUSIVA – Rosilene Cordeiro – quarta-feira (17), às 19h (on-line);

ELABORAÇÃO DE GALERIA DE ARTE – DIALOGOS SOBRE A PRODUÇÃO ARTISTICA – Adan Costa – quinta-feira(18), às 17h (online).