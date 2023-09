Belém é a primeira cidade do país a receber a turnê do espetáculo ‘Fio do Meio/Vertigem’

Belém é a primeira cidade brasileira a receber o projeto "Brasil sem Ponto Final" que apresenta o ato nº 2, o espetáculo "Fio do Meio/Vertigem" neste sábado, 16, e domingo, 17, às 10h na praça da República. O espetáculo de dança visitará 11 capitais do país e oferecerá também uma oficina criativa. Realizado pela Cia Gente a apresentação é gratuita, mas é solicitado levar 1kg de alimento não perecível para doação à Fundação Caruanas, da Ilha do Marajó.

A Cia Gente é do Rio de Janeiro e o espetáculo é estruturado em dois atos. Inicia com "Fio do Meio", que venceu o prêmio FUNARTE de Circulação em Dança e logo depois "Vertigem" que representou o Brasil no Festival D'avignon 2023, na França. Juntos formam o ato nº 2 do projeto "Brasil sem Ponto Final", realizado por meio de lei federal e ministério da cultura.

A atriz Dira Paes gravou um vídeo fazendo um convite ao público a prestigiar o espetáculo. Confira:

O espetáculo "Fio do Meio/Vertigem" integra duas experiências em dança, em corpo que dança com o meio urbano, conta Paulo Emílio Azevedo, antropólogo, professor, escritor e dramaturgo. Ele também é pai e faz questão de destacar, pois diz que a paternidade conduz seus processos criativos.

Sobre o espetáculo, Paulo revela que os espetáculos nasceram em separados, no período pandêmico e se tornaram um só. A primeira exibição foi de um vídeo feito pelos intérpretes, em casa, no período de isolamento e devido a recepção positiva, ganhou o Brasil e o mundo. "O 'vertigem' acabou se tornando uma das principais obras da companhia. 'Teve' recentemente no festival D'avignon, na França, que de fato é um dos mais importantes da Europa, então é um trabalho muito potente né?", arguiu.

"Em 'Fio do Meio', nasceu de uma célula criativa, de um esbarrão. Mesmo que a gente leva no dia saindo de um metrô, trem, mas também é o esbarrão que a gente leva da vida ou das coisas que a gente esbarra. Seja na burocracia, problemas, afetividades. Então o 'fio do meio' é o percurso, o fio da meada, é uma abreviação de fio da meada. É o que há no caminho, né? E no caminho da gente tem muitos esbarrões", completou.

Além das sessões do espetáculo ao ar livre, na praça da república, o projeto realiza a oficina "Corpo-Memória", ministrada pelo professor Zulu Gregório, que ocorre neste sábado, 16, das 15h às 19h, no Centro de Dança Ana Unger, localizado na avenida Governador José Malcher, 1263 - Nazaré. A inscrição é feita pelo telefone e são disponibilizadas 30 vagas.

Após Belém, o espetáculo segue na região Norte para Manaus (AM), e ainda passará por São Luís (MA), João Pessoa (PB), Campo Grande (MS), Brasília (Centro-Oeste), Vitória (ES), Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ), retornando a sede da cia.

Questionado sobre a razão da escolha de Belém ser a primeira capital a receber o espetáculo, o dramaturgo Paulo Emílio diz que a capital paraense é criativa e dedicada. "Tenho um carinho enorme, conheço bem, acredito que os dançarinos dessa cidade sobretudo os b-boys as b-girls são dançarinos diferenciados que treinam debaixo do sol, com chuva e que tomam a cidade como parte do seu corpo e muito isso né?", disse.

"A gente costuma brincar que não são dançarinos que dançam pra aparecer nas redes sociais, mas dançam porque acreditam naquilo que fazem todos os dias. Estar em contato com essa garotada, juventude, para mim é muito legal. Iniciar a turnê no Norte e Belém para ser a primeira cidade, pela arquitetura, pela história, por ver essa garotada aí brilhando e treinando pra caramba, a gente quer mais que eles possam estar com a gente", finalizou.

Serviço

Espetáculo "Vertigem/Fio do Meio" - ato n°2 e Oficina "Corpo-Memória"

Data: 16 e 17, sábado e domingo

Local: Praça da República (Av. Pres. Vargas, 814 - Campina, Belém)

Horário: 10h

Ingresso: 1kg de alimento

Obs.: No domingo haverá, antes da sessão do espetáculo, um resultado expositivo dos alunos da oficina e após a sessão, um bate-papo com o público sobre o conteúdo apresentado



Realização da oficina (30 vagas)

Data: 16 de setembro

Local: Ana Unger Centro de Dança (Av. Gov. José Malcher, 1263 - Nazaré, Belém)

Classificação: 18

Horário: 15 às 19h

Lotação: 30

Ingresso: gratuito

Duração: 240 minutos

Mais informações: para participação deve ser realizada inscrição antecipada pelo contato (91) 3241-4130.