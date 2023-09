Belém sediará eventos do universo geek entre setembro e outubro, confira

O público paraense valoriza a cultura geek e, por isso, inúmeros artistas nacionais visitam os eventos que ocorrem na capital paraense. Entre os meses de setembro e outubro dois eventos ocorrem em Belém. Neste domingo, 17, acontece a 1ª edição do Geekland Festival e de 11 a 15 de outubro no Centur a 2ª edição do Magic Heroes. Os ingressos já estão sendo vendidos,

O Geekland Festival começa a partir das 11h, na unidade da Unama, localizada na avenida Gentil Bittencourt. Com o objetivo de celebrar a cultura Geek e apresentar atrações deste universo, o evento terá na programação música geek, além de concurso de k-pop, cosplay e um café temático de anime.

O Geekland é uma evolução do coletivo de lojistas chamado de "Feira do Gibi", ativo há oito anos. A música é um dos pilares do festival e, por isso, a banda Rasengan, conhecida por suas interpretações de anime songs, também estará no evento. Aline Alves vencedora do Reality Show "A Voz da Noite", também estará no palco. Já a discotecagem será feita pelas DJs Saxxa Beebe e Aritanna Varney.

A organizadora do Festival, a publicitária Ingrid Souza destaca que o evento apesar de estar na primeira edição, inicia com a proposta de se tornar uma experiência entre a cultura geek e o universo musical. "Geekland Festival realiza sua primeira edição neste domingo. Já organizamos pequenos eventos geeks há 8 anos, como a Feira do Gibi e outros projetos", iniciou.

"O Geekland Festival traz uma proposta nova para eventos Geek, focado em música, temos cinco atrações musicais para não deixar ninguém parado. Além dos concursos Cosplay e Kpop que irão prestigiar nossos artistas! Venham viver essa experiência e celebrar a cultura Geek!", completou.

O diferencial do evento está na programação, que traz como atração principal o MC Maha especialista em funk geek, além de feira geek, concursos de cosplay e k-pop, salas temáticas, um estúdio de tatuagem, e o Maid Café, para que os visitantes se sintam em um anime. Os artistas locais também terão um espaço dedicado à arte, "Vale dos Artistas". Questionada sobre a razão de MC Maha ser aguardado pelo público, ela explica que ele é: "um funkeiro viral da internet que une funk a cultura pop, suas músicas se tornaram 'memes' na internet. Bastante aguardado pelo público, o MC vem a Belém pela primeira vez para o 'Geekland Festival'", concluiu.

Magic Heroes terá dublador de 'Ken' do filme Barbie (Reprodução / Divulgação)

A 2ª edição do Magic Heroes será inspirada em elementos de filmes, livros, HQs e cultura pop. De11 a 15 de outubro, na Fundação Cultural do Pará (Centur) o evento reúne dubladores, terá espaço pet friendly e gamer, concursos de K-Pop e cosplayers, além de prêmios em dinheiro. Daniel Mimori, gestor e produtor de eventos avalia a primeira edição e conta o que espera desta segunda. "Foi um sucesso, trouxemos a temática do Japão para a estreia do festival. Já nessa segunda edição, não focamos em um tema só e resolvemos trazer vários elementos da cultura geek", começou contando.

"A 2º edição do Magic Heroes vai ter como novidade o concurso de videogame, além dos já conhecidos concursos de K-Pop e cosplayers, sendo separados em categorias infantil, adulto e pet. Também teremos a presença dos icônicos dubladores Mauro Horta, voz oficial do Thor; Manolo Rey, dublador do Homem-Aranha e Ken da Barbie [e Luigi]. Mário Jorge, voz do Mushu da Mulan; Adrian Tatini dublador de personagens icônicos. Raphael Rossatto, dublador de Mário do filme Super Mário Bros.", continuou explicando as atrações.

Questionado sobre como o púyblico poderá participar das competições, ele explicou que: "teremos Concurso Cosplay para todos, infantil, PET, horror (sexta-feira 13) é o principal. E o K-Pop Solo e Grupo", disse.

O organizador aproveitou e convidou o público paraense para visitar o evento. "Preparem-se para uma jornada mágica que vai das 09h às 22h todos os dias! O Magic Heroes é um encontro imperdível para todos os entusiastas da magia, da fantasia e da diversão. É um evento voltado para a família, promovendo uma experiência única para todos. Esse ano teremos a novidade do Mix Game", finalizou.

Serviço



1. Geekland Festival

Data: 17 de setembro

Horário: 11h (início) às 22h (encerramento).

Local: Unama Gentil, na avenida Gentil Bittencourt, 663, bairro de Nazaré, Belém-PA.

Mais informações: (91) 98130-7402 ou @geekland.pa

2. Magic Heroes

Local: Centur - Centro Cultural Tancredo Neves

Data: 11 a 15 de outubro de 2023

Horários:

Quarta-feira (11), das 17h às 21h

Quinta-feira (12), 09h às 21h

Sexta-feira (13), das 12h às 21h

Sábado (14), 12h às 22h

Domingo (15), 09h às 20h

Mais informações: @magicheroesoficial no Instagram