Geekland Festival reúne atrações da cultura Geek em Belém; confira programação

A primeira edição do Geekland Festival acontece neste domingo, 17, a partir das 11h, na Unama, na unidade localizada na avenida Gentil Bittencourt. Com o objetivo de celebrar a cultura Geek e apresentar atrações deste universo apreciadas pelos paraenses, o evento terá na programação MC Maha, especialista em funk geek, além de concurso de k-pop, cosplay e um café temático de anime.

A organizadora do Festival, a publicitária Ingrid Souza destaca que o evento apesar de estar na primeira edição, inicia com a proposta de se tornar uma experiência entre a cultura geek e o universo musical. "Geekland Festival realiza sua primeira edição neste domingo. Já organizamos pequenos eventos geeks há 8 anos, como a Feira do Gibi e outros projetos", iniciou.

"O Geekland Festival traz uma proposta nova para eventos Geek, focado em música, temos cinco atrações musicais para não deixar ninguém parado. Além dos concursos Cosplay e Kpop que irão prestigiar nossos artistas! Venham viver essa experiência e celebrar a cultura Geek!", completou.

O diferencial do evento está na programação, que traz como atração principal o MC Maha, além de feira geek, concursos de cosplay e k-pop, salas temáticas, um estúdio de tatuagem, e o Maid Café, para que os visitantes se sintam em um anime. Os artistas locais também terão um espaço dedicado à arte, "Vale dos Artistas".

Questionada sobre a razão de MC Maha ser aguardado pelo público, ela explica que ele é: "um funkeiro viral da internet que une funk a cultura pop, suas músicas se tornaram 'memes' na internet. Bastante aguardado pelo público, o MC vem a Belém pela primeira vez para o Geekland Festival', concluiu.



Serviço

Evento: Geekland Festival

Data: 17 de setembro

Horário: 11h (início) às 22h (encerramento).

Local: Unama Gentil, na avenida Gentil Bittencourt, 663, bairro de Nazaré, Belém-PA.

Mais informações: (91) 98130-7402 ou @geekland.pa