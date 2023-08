Geek Band é a grande atração de evento geek em Belém

A Geek Band é uma das atrações do evento Conecta especial Canfest, que será realizado na Usina da Paz Profº Amintas Pinheiro, no bairro do Icuí, em Ananindeua. A atração foi formada durante outras edições do evento,e é composta por: Larissa Nascimento, João Barros e

Marcelo Santos como vocalistas; Alessandro Chaves como tecladista; Alexandre Cunha na bateria; João Brito no baixo e Otavio Eymard como guitarristas.

Os artistas vão subir no palco neste sábado (02), com um super show para a galera geek, a partir das 15h.

“Tudo que envolve verdade e sentimento me encanta, e com a música geek não poderia ser diferente. Espero que de alguma forma consigamos fazer com que vocês se identifiquem conosco, assim como nós nos identificamos com a cultura geek. E a Conecta é uma porta aberta para mostrarmos que a cultura geek pode estar sempre presente e acessível ao público”, afirma Larissa Nascimento, vocalista da Geek Band, que destaca que a cultura nerd está inserida em um contexto social maior:

Dentre as atividades desenvolvidas estão a criação de espaços e salas temáticas como Karaokê, Just Dance, Cardgames, RPG, Arena Gamer, Feira Geek, Atrações Musicais, entre outros. Além também a promoção de Concurso Cosplay e de K-Pop, e também da Batalha Campal, que é aberto para comunidade e público externo, em que podem concorrer a premiações cedidas por parceiros.

Agende-se

Show da Geek Band

Onde: Usina da Paz Profº Amintas Pinheiro, Icuí, Ananindeua

Horário: a partir das 15h

Informações: instagram @geek_bandd