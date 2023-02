Famosos apostam em fantasias com tema cultura pop; confira

A carnaval terminou, mas uma das festas mais populares do Brasil ainda rende assunto. Desta vez, repercurtiu nas redes sociais, principalmente entre os fãs da cultura pop, as fantasias usadas pelos famosos com o tema.

A cantora Pabllo Vittar foi uma das que apostou nas fantasias criativas de personagens. Para o Bloco da Pabllo, a artista escolheu a fantasia da vampira do "X-Men".

Para o Galo da Madrugada, a artista foi de Sakura Cardcaptor, personagem de um mangá.

Pabllo continuou com as fantasias e apostou no visual "Jutsu Sexy".

A carioca Ludmilla aproveitou o tema "X-Men" e se vestiu de Madelyne Prior.

Pedro Sampaio foi outro famoso que se jogou nas fantasias temáticas. O DJ se fantasiou de "Senhor Incrível".

Ainda para o Bloco da Pabllo, a cantora Luísa Sonza aproveitou para se apresentar como Angelica Pickles.

Para o show que apresentou em Recife, a loira apostou no personagem Mrs. Burns, de "Os Simpsons".

Glória Groove também se jogou nas fantasias temáticas e se vestiu como o Ranger Vermelho, do desenho "Power Rangers".

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)