Foliões investem em fantasias criativas no Carnaval de rua de Belém

As fantasias criativas fazem a alegria dos foliões no Carnaval de rua de Belém. O Liberal conferiu alguns trajes divertidos durante o Circuito Mangueirosa, como das amigas fantasiadas de “chuva” e de “arco-íris”, e a drag queen cheia de criatividade com a roupa de “Chiquinha Erótica”.

A psicóloga Luana Tsutsumi, 24 anos, criou uma fantasia que é a cara de Belém. “Eu vim de chuva. Belém, Carnaval sem chuva, não é um Carnaval digno. Tem que ter aquela chuvinha”, justificou ela, que curtiu a festa momesca com um adereço de espuma sintética sobre o top, do qual pendiam gotas de papel azuis.

A amiga dela, a psicóloga Alcilene Dias, de 25 anos, contou que queria ir para o bloco com a fantasia combinando com a de Luana e fez uma fantasia de arco-íris. “Falei: ‘bora, que eu vou depois da chuva, que é o arco-íris’”. Ela também usou a espuma sintética sobre o top, do qual pendiam tiras de tecido coloridas.

Circuito Mangueirosa nesta segunda-feira, 20. (Sidney Oliveira/ O Liberal)

A dupla completou o visual com adesivos de strass no rosto, short jeans, pochetes e tênis leves.

“Espero me divertir muito, encher a cara e curtir bastante”, completou Alcilene.

A drag queen Shaula Vegas, de 41 anos, criou uma fantasia divertida de “Chiquinha Erótica” em alusão à uma das personagens infantis do famoso seriado mexicano “Chaves”, originalmente interpretada pela atriz Maria Antonieta de Las Nieves. “Depois que tiraram o seriado do ar, a personagem cresceu e precisava se manter, aí ela virou garota de programa”, explicou, durante o Circuito Mangueirosa.

A fantasia consistia em um vestido verde, semelhante ao de Chiquinha, porém, de renda transparente e curto, com o casaco vermelho, óculos de aro preto e cabelo preso como o da personagem.

As drag queens Shaula Vegas e Lilandra Melancia vestidas de 'Chiquinha Erótica' e 'Kombi da Mary Kay'. (Signey Oliveira/ O Liberal.)

A amiga dela, a drag queen Lilandra Melancia, de 30 anos, escolheu um vestido de modelo tubinho cor-de-rosa e descreveu a roupa como “Kombi da Mary Kay”. “Me joguei dentro de uma caixa de tecido e disse para a costureira: ‘Costura’. Foi o que saiu”.

Nesta segunda-feira, 20, os foliões se animaram com o Bloco Lucha Libre, com músicas pop. As atrações na concentração, no Ver-o-Rio, foram DJ Ananindeusa, Carimbó Sancari e Íris da Selva, seguidos de Arthur da Silva com as convidadas Aila, Thalia Sarmanho e Flor de Mururé. O cortejo foi realizado pelas Metaleiras da Amazônia com Karina Brito e Isabelly Coelho e Comissão Afrontosa Themonias. A festa in dor será com o DJ Damaso e Nat Vianna, seguidos de Tonny Brasil, Maderito & Banda Bundas, DJ Lux e Roberto e DJ MauVii e Celine.