Circuito Mangueirosa apresenta programação gratuita no Carnaval de Belém

Já é carnaval, cidade! O Circuito Mangueirosa está de volta na capital paraense ainda mais inclusivo, democrático e animado. O projeto, que conta com o patrocínio da Equatorial Pará via Lei Semear (Fundação Cultural do Pará / Governo do Pará), apoio cultural da Secretaria de Cultura do Estado e apoio institucional da Prefeitura de Belém e Fumbel, vai ocorrer nos dias 18, 19, 20, 21 e 25 de fevereiro no Complexo Ver-o-Rio.

O projeto nasceu em 2019, através da união de seis produtoras culturais da capital paraense (Bloco Filhos de Glande, Lambada Produções, Mea Chuta, Se Rasgum, Tchau Tchau Amor e Toma Tua Pisa) com o intuito de oferecer uma programação abertura para a população durante o feriado de carnaval. Uma das diretoras do projeto, Renée Chalu, garante que “é muito especial começar 2023 com o Mangueirosa através do carnaval de rua no cartão postal da cidade: Complexo Ver-O-Rio”.

Programação - A programação começa no Complexo Ver-O-Rio e segue gratuita até o cortejo na avenida Marechal Hermes. Em seguida, será mantida a tradição do after que será no espaço Sunrise com ingressos vendidos a preços populares. Cada data do circuito é composta por um bloco de carnaval. No dia 18 de fevereiro, o “Bloco da Lambateria” entra na avenida, seguido pelo “Bloco Toma Tua Pisa no dia 19. Já no dia 20, quem assume a folia é o “Bloco Lucha Libre”. Na terça-feira gorda de carnaval, os “Filhos de Glande” tomam conta do carnaval.

Uma grande novidade para este ano é o “Bloco Tchau Tchau Amor” que vai ser responsável por comandar a ressaca de carnaval no dia 25 de fevereiro. Renée ressalta que a ideia sempre foi a retomada do carnaval de rua. “A gente vê tantos movimentos no Brasil todo com o carnaval de rua, e é muito importante que Belém entre no meio dessas capitais e ofereça isso ao público, que seja acessível, para todas as idades e gratuita, principalmente valorizando nossa cultural local”, destacou a diretora.

Artistas regionais – Nomes como Arthur Espindola, Juliana Sinimbú e Raidol estarão presentes na programação. O cantor Raidol, que também se apresentará no Mangueirosa, destaca a primazia do projeto em valorizar artistas regionais. “O circuito é um movimento carnavalesco e amazônico que sempre a prioridade da valorização da cultural local. E esse ano não vai ser diferente, precisamos valorizar quem está do nosso lado. Então é muito gratificante poder prestigiar gente do tecnobrega, artistas drags e vivenciar a pluralidade nortista”.

Além de resgatar o tradicional carnaval de rua de Belém, o Circuito Mangueirosa visa ainda a sustentabilidade, se preocupando em entregar os espaços limpos em parceria com associações de catadores de lixo que farão uma coleta seletiva no loca, gerando renda para essas pessoas. O projeto conta ainda com a parceria da Equatorial Pará no projeto E+ Reciclagem, em que o público vai poder trocar cinco copos de plástico grandes pelo copo ECO da Equatorial.

Agende-se

Circuito Mangueirosa 2023

Local: Complexo Ver-O-Rio, Avenida Marechal Hermes e Sunrise (ex-Lamusique)

Data: 18, 19, 20, 21 e 25/02

Hora: 15h ás 04h

Entrada gratuita (After na Sunrise com ingressos a preços populares)