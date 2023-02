Circuito Mangueirosa promove encontro do tradicional e contemporâneo no segundo dia de Carnaval

O Carnaval de Belém já começou e o Circuito Mangueirosa chega ao seu segundo dia hoje, 19, com programação gratuita no Complexo Ver-o-Rio. A atração musical começa às 15h e segue até as 19h30, quando sairá o cortejo. Quem comanda o dia é o bloco Toma Tua Pisa, que mistura a música tradicional com a contemporânea das Amazônias.

Para quem vai aproveitar a folia desde o começo, a Dj Coytada e a Haus of Carão abrem a programação do Mangueirosa. Em seguida, Layse e Os Sinceros tocam até às 17h. Shayra Brotero discoteca junto com a sua família, a Haus Of Maguariudry. Neste momento da programação haverá uma pausa na performance de Shayra e entrará das 17h30 às 19h, o Arraial do Pavulagem. Após a apresentação, Shayra Brotero e a Haus Of Maguariudry voltam para tocar e performar até a saída do cortejo do Circuiro Mangueirosa.

A ‘bixa’ preta, trans não binária, como se apresenta Shayra Brotero, é multiartista e atua há sete anos no mercado de entretenimento de Belém. Ela conta que, enquanto ativista, usa a sua negritude para impulsionar o movimento LGBTQIAP+ e se posicionar dentro do território artístico, enquanto Drag Themônia na Amazônia.

Elu revela que já preparou um setlist para tocar no circuito e avisa ao público que podem aguardar um Carnaval regional, além de performances. "Vou chegar com tudo, com a energia quente do carnaval, levando muita música regional como o tecno melody, o brega, carimbó e merengue pra ninguém ficar parado. Ainda haverá uma performance de abertura minha com meus bailarinos Matteus Siqueira e Leonardo Miranda", disse.

"Além do set que eleva a potência da nossa musicalidade haverá performances icônicas da Haus Of Maguariudry com minha irmã Egrégora Negrini e minha filha Desirée Lo Bianco. Haverá também a participação especial da calypseira mais gostosa do Pará Gutho Batidão. As gatas estão se preparando a todo vapor e prometem animar a galera e iniciar a programação do domingo em grande estilo", completou detalhando.

Questionada sobre a importância de levar as Drags e, principalmente, as Themônias para o carnaval Paraense, neste retorno de melhora do cenário epidemiológico, Shayra destacou que é um momento de firmar o lugar e celebrar a vida. "Levar as Themonias para o carnaval da cidade das mangueiras é a restituição e demarcação de um território que sempre foi nosso e muitas vezes nos foi negado. É evidenciar o protagonismo lgbtqia+ da efervescência do que é fazer arte na Amazônia e de fato é uma grande honra para nós demarcar e estar presente em uma programação tão diversa para celebrar a vida e o amor que compartilhamos", concluiu.

Shayra Brotero aproveitou e deu dicas para curtir o Circuito Mangueirosa, para quem quiser apostar em fantasias divertidas e muita maquiagem vibrante, lembrando sempre de respeitar as diversidades e não usar como fantasia, algo que não é. "É importante lembrar na hora de produzir a fantasia que Travesti não é fantasia! No mais, arrasem nas cores neons na hora das composições e sejam criativas. Busquem referências nossas, como o açaí, o tacacá, nossa música, e as cores da nossa bandeira. Muita purpurina pra brilhar bastante nesse circuito Mangueirosa que promete ser o melhor de todos os tempos. Espero vocês vivenciarmos momentos icônicos de muita alegria e troca!", arguiu.

Gustavo Moreira, diretor do Circuito Mangueirosa e empresário, fala da programação do Bloco Toma Tua Pisa e define como um grande encontro entre gerações da música paraense. "Foi pensada para agradar dos brincantes mais jovens aos mais experientes. Acredito muito que existe uma resistência cultural dos tradicionais com os emergentes e vice-versa, e no bloco queremos criar um ambiente atemporal, onde as manifestações musicais paraenses de todas as épocas e ritmos sejam protagonistas", pontuou.

O Mangueirosa nasceu com o objetivo de "encurtar" as distâncias entre os artistas paraenses e o público geral, por meio de shows gratuitos em praça pública, diz o empresário. "Durante os dois primeiros anos, percebemos que o circuito vai muito além disso. Incentivamos o direito do povo à cidade, criamos o ambiente perfeito para diversão e alegria (os vários casais formados durante o mangueirosa comprovam essa fala) e não queremos nada além de promover a valorização da nossa cultura", concluiu.

Serviço

Evento: Circuito Mangueirosa

Data: domingo 19, 20, 21 e 25 de fevereiro

Local: Complexo Ver-O-Rio.

Programação de hoje: Bloco Toma Tua Pisa.15h - Dj COYTADA + House of Carão. 16h às 17h - Layse e Os Sinceros. 17h - Dj 2 Shayra Brotero + House of Maguary. 17h30 às 19h - Arraial do Pavulagem. 19h às 19h30 - Dj 2 Shayra Brotero + House of Maguary. Saída do Cortejo. 20h às 22h - Gigi Furtado e Rafaella Travassos com A Grande Família + Comissão Afrontosa Themonias. After de22h à 23h30 - Nandissima. 23h30 às 00h30 - Tiffany Boo e Raidol. 00h30 às 1h - DJ Gus. 1h às 2h30 - JONJON. 2h30 às 4h - Dj Naldinho Sacana.