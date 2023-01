Carnaval 2023: Circuito Mangueirosa confirma terceira edição gratuita em Belém

Uma boa notícia para os foliões de Belém! O Circuito Mangueirosa anunciou sua terceira edição do projeto que resgatou o carnaval de rua em Belém. A programação gratuita desse ano, será realizada no Complexo Ver-o-Rio, de 18 a 21 de fevereiro e conta com o patrocínio da Equatorial Pará via Lei Semear (Fundação Cultural do Pará/Governo do Pará) e apoio cultural da Prefeitura de Belém e Fumbel.

O projeto foi desenvolvido para beneficiar a população da capital paraense com um carnaval mais democrático. O objetivo é proporcionar uma programação aberta para a cidade durante os dias de folia, com a participação de artistas relevantes na música da Amazônia, além de poder resgatar tradições culturais em Belém. Segundo a presidente Circuito Mangueirosa, Renee Chalu, “é muito importante começar o ano de 2023 anunciando o Circuito Mangueirosa, projeto que destaca a cultura popular paraense através do carnaval de rua, com programação gratuita em um cartão postal da cidade que é o Ver-o-Rio. É muito importante ter o patrocínio da Equatorial Pará, uma empresa que valoriza nossa cultura”, destacou.

Já o músico e vice-presidente do Circuito Mangueirosa, Félix Robatto, afirmou que “o Mangueirosa é uma opção de Carnaval no Pará, especialmente na capital. Com diversidade, mistura gerações e gêneros musicais tradicionais e atuais, além de ser um importante palco para jovens e consagrados artistas do nosso estado”.

A programação, no Ver-o-Rio, segue gratuita, com show no palco e cortejo pela Avenida Marechal Hermes. Também será mantida a tradição do after, programação em local fechado com atrações convidadas e cobrança de ingressos a preços populares.

Quando vai ser o Circuito Mangueirosa em 2023?

O Circuito acontecerá nos dias 18, 19, 20, 21 e 25 de fevereiro de 2023, sempre no Complexo do Ver-o-Rio, com caminhada pela Avenida Marechal Hermes.

Quais os blocos do Circuito Mangueirosa?

Cada data do Circuito é composto por um bloco de Carnaval. No dia 18 de fevereiro, quem irá comandar a folia é o Bloco Lambateria Já no dia 19, domingo, quem assume é o Bloco Pega Tua Pisa. No dia 20, é a vez do Bloco Lucha Libre e na Terça-feira Gorda, dia 21, o tradicional Bloco Filhos de Glande. A novidade deste ano é o Bloco 'Tchau, Tchau, Amor', da Melé Produções, que vai desfilar no sábado seguinte, 25 de fevereiro, fazendo uma programação de ressaca do Carnaval.