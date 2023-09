Morre o sociólogo italiano Domenico De Masi, aos 85 anos

Neste sábado (9), morreu o renomado sociólogo italiano Domenico De Masi, aos 85 anos, em Roma, na Itália. A informação foi confirmada pela imprensa italiana, nesta manhã.

No último dia 15 de agosto, ele estava de férias quando descobriu que tinha uma doença invasiva, segundo as agências de notícias. Na ocasião, ele estava em Ravello, uma vila medieval italiana.

Domenico De Masi foi professor emérito de sociologia do trabalho na Universidade Sapienza de Roma, onde foi reitor da faculdade de Ciências da Comunicação, e é autor de diversos livros, como o famoso "O Ócio Criativo".

Em junho deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou com o sociólogo. Os dois conversaram sobre a conjuntura política atual no Brasil e na Itália, além de debaterem sobre as questões sociais que preocupam os dois países. A dupla ainda conversou sobre a necessidade de se estabelecer a paz tanto na Europa quanto no resto do mundo.