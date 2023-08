Morre Aracy Balabanian: atriz tinha 83 anos e tratava câncer no pulmão

A atriz Aracy Balabanian morreu, na manhã desta segunda-feira (07), aos 83 anos. A veterana foi diagnosticada com câncer no pulmão no fim do ano passado e estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro.

A notícia do falecimento da artista foi confirmada pela colunidta Fábia Oliveira. Em outubro do ano passado, ela confirmava que Aracy passava por um tratamento para um derrame pleural, após o acúmulo de líquido nos pulmões.

A atriz descobriu dois tumores nos órgãos e ficou bastante abalada com a notícia.

Aracy Balabanian estava afastada de projetos inédito desde 2019, quando participou do especial de fim de ano da TV Globo A Magia Acontece. Em 2020, ela fez uma aparição em Malhação: Vidas Brasileiras.

A artista nasceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Em 1965, Aracy Balabanian estreou na televisão ao protagonizar "Antígona", de Sófocles, numa versão teleteatral pioneira da TV Tupi. Formada pela Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (USP), ainda jovem, ela ganhou destaque pela atuação nos palcos em espetáculos com o grupo Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC.

Filha de imigrantes da Armênia, a artista precisou lidar com a a aceitação do pai apenas ao estrelar "Antônio Maria" (1968), novela da TV Tupi em que contracenava com Sérgio Cardoso. Aracy teve a paixão despertada pelo teatro ainda criança, quando já morava em São Paulo e foi levada pelas irmãs mais velhas para assistir a uma peça de Carlo Goldoni com a companhia de Maria Della Costa. "Chorei muito. Estava emocionada porque era aquilo que eu queria. É muito difícil para uma criança de 12 anos, ainda mais naquela época, querer ser atriz e já perceber que ia ter muitas dificuldades", relembrou, ao site "Memória Globo".