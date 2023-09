Meia do Paysandu agradece apoio da Fiel e promete festa maior em jogo que pode dar o acesso; vídeo

Depois da bela exibição diante do Botafogo-PB, coroada com um dos gols da vitória por 3 a 2, o meia Robinho usou as redes sociais para agradecer todo o empenho e dedicação dispensados pela Fiel Bicolor na reta final do quadrangular decisivo da Série C. Em um vídeo curto, o jogador mostrou gratidão pela festa do último final de semana e garantiu que o elenco vem trabalhando forte para conquistar o acesso já nesta rodada, quando o time enfrenta o Amazonas, neste domingo, em Belém.

Robinho foi o autor do terceiro gol da partida contra o Botafogo, após uma emocionante disputa, que começou favorável aos bicolores e alternou os dois times à frente do placar até os 12 minutos do segundo tempo, quando o próprio Robinho concluiu cruzamento de Vinícius Leite. Enquanto a delegação retornava à capital paraense, a Fiel Bicolor agitava a Doca com um "ensaio" do acesso.

"Foi uma coisa inacreditável que eu só tinha visto uma vez, quando fui campeão. Foi coisa de louco, mesmo. Foi uma linda festa, meus parabéns. Estou passando para agradecer e dizer que vamos trabalhar muito essa semana para conquistar o acesso. Ainda não conquistamos, mas nesse domingo vamos em busca da classificação que vocês merecem, nós merecemos, diretoria, comissão técnica", disse no vídeo com pouco mais de 50 segundos.

Robinho está na sua primeira passagem pelo Paysandu, onde fez até o momento 16 jogos e marcou dois gols. Ao fim do vídeo, o meia reforçou o compromisso com o acesso e avisou que a festa de acesso será ainda maior que o ensaio. "Podem ter certeza que vamos nos dedicar para que essa festa do final de semana seja melhor ainda. Um forte abraço e saudações bicolores. Estamos juntos nessa".