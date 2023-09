Torcedores do Paysandu invadem redes sociais do Botafogo-PB pedindo a vitória sobre o Volta Redonda

Às vésperas da rodada que pode definir o acesso do Paysandu à Série B, torcedores paraenses resolveram invadir as redes sociais do adversário para demonstrar apoio ao time paraibano, que recebe o Volta Redonda neste sábado, às 19 horas, no estádio Almeidão, em João Pessoa. Uma vitória do Belo dá ao Paysandu o acesso antes de entrar em campo contra o Amazonas, no dia seguinte, às 17h30, no Mangueirão.

Na tarde desta segunda-feira (25), o Botafogo-PB usou o Twitter para pedir apoio da própria torcida, mas acabou sendo acolhido também pelos bicolores, que encheram a postagem com respostas do tipo, "vamoooo!!! sou botafogo genérico desde pequena", "#EuAcredito", "Vamo belo. Papão e botafogo na série B 2024". Alguns torcedores do Belo, no entanto, não entenderam, haja vista o Botafogo ter perdido para o próprio Paysandu nos últimos dois jogos disputados entre eles, já no quadrangular decisivo.

A matemática da Fiel Bicolor é simples. Com 10 pontos na tabela e faltando apenas duas partidas para o término do quadrangular, o Papão abriu seis pontos de vantagem para o terceiro colocado, o Volta Redonda-RJ, com quatro pontos. O Paysandu só enfrenta o Amazonas no domingo (1), às 19h, no Mangueirão, em Belém, porém, o Papão pode comemorar a passagem para a Série B no sábado (30), caso Botafogo-PB x Volta Redonda-RJ empatem ou o Botafogo vença o clube carioca, em João Pessoa (PB).

Ocorrendo um dos dois resultados, a equipe bicolor ascende à Série B já no sábado, mesmo sem jogar contra o Amazonas, já que, em caso de empate, o Voltaço iria a cinco pontos e o Belo ficaria com quatro. Com um jogo pendente, nenhum dos dois ultrapassariam o Papão. O mesmo ocorre caso o clube nordestino vença o Volta Redonda. O Belo iria a seis pontos, o Voltaço permaneceria com quatro e nenhum chegaria ao Papão, que possui 10.