Paysandu: Com uma mão no acesso, saiba os únicos cenários em que o Papão não sobe à Série B

Após a vitória por 3 a 2 sobre o Botafogo-PB no último fim de semana, o Paysandu colocou uma mão no acesso. A conquista antecipada não foi garantida devido à vitória do Amazonas, fora de casa, contra o Volta Redonda. Com quase tudo a favor, existem apenas duas combinações que podem tirar o acesso do Bicola.

O Papão volta a campo no domingo (1°), às 17h30, contra o Amazonas, no Estádio do Mangueirão. Depois, visita o Volta Redonda no sábado (7), às 18h, no Estádio Raulino de Oliveira. Qualquer ponto que os bicolores façam garantirão matematicamente o acesso ao clube da Curuzu. As únicas formas do Paysandu perder a vaga são:

Primeiro cenário

Paysandu perde os dois jogos;

Amazonas vence os dois jogos;

Volta Redonda vence os dois jogos e tira o saldo de seis gols de diferença;

Segundo cenário

Paysandu perde todos os jogos;

Amazonas faz quatro pontos e tira a diferença de um gol de saldo;

Volta Redonda vence todos os jogos e tira a diferença de seis gols de saldo;

Com 10 pontos, o Paysandu pode ser ultrapassado pelo Amazonas, que tem seis, ao final do quadrangular. Já o Volta Redonda, que tem quatro pontos, pode no máximo igualar o Bicola em pontos. Por isso, para a equipe paraense ser igualada ou ultrapassada em pontos no quadrangular, precisa ser derrotada em ambos os jogos.

A partida Paysandu x Amazonas tem transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com, além da Rádio Liberal na frequência 97,5Mhz e também no Youtube.