Com destaque para Remo, Paysandu e Tuna, Parazão de Dominó começa nesta terça-feira (26)

Com direito a Remo, Paysandu e Tuna na disputa, começa nesta terça-feira (26) o II Campeonato Paraense de Dominó, em Belém. A organização do evento, que inicia às 19h, na sede da Tuna Luso Brasileira, é da Diretoria do Sindicato dos Clubes Sociais do Pará (Sindiclubes).

A primeira edição deste campeonato ocorreu de março a junho deste ano, tendo o Time da Grande Família como campeão. A realização do I Campeonato Paraense de Dominó introduziu a inovação da Arena Dominó, proporcionando um ambiente mais propício para o desempenho e elevando o nível de competitividade dos jogadores, o que se refletiu no sucesso do evento.

Para o II Campeonato, a expectativa da organização é que a competição alcance um nível ainda mais elevado, proporcionando satisfação aos entusiastas do Dominó, conforme destacado pelo presidente do Sindiclubes, Salatiel Campos.

Nesta segunda edição do campeonato, o Caixaparah contribuiu doando suportes para os dominós nas arenas, melhorando a segurança durante as partidas. Esses suportes foram produzidos com tecnologia 3D, em parceria com a Imago, uma empresa especializada em Radiologia Odontológica. Eles servirão para manter as peças de dominó de forma mais segura durante o jogo.

Ao final do campeonato, a equipe que estiver usando a camisa mais destacada será agraciada com o troféu 'Camisa + Bonita' pela diretoria do Sindiclubes, como forma de incentivo e reconhecimento aos participantes.

A lista de participantes confirmados inclui:

Ara

Assembleia Paraense

Assubsar

Astra

Clube do Remo

Grande Família

Pará Clube

Tuna Luso Brasileira

Grupo 91

Caixaparah

Paysandu