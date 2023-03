Tuna recebe primeira rodada do Campeonato Paraense de Dominó

A Tuna Luso recebeu a primeira rodada do Campeonato Paraense de Dominó, no último fim de semana. A programação do torneio contou com a presença de familiares dos jogadores, que estiveram na sede do clube para acompanharem os jogos.

Confira os resultados da rodada inaugural do Parazão de Dominó:

Assubsar 1 x 2 Grande Familia

Assembleia Paraense 0 x 3 Novo Horizonte

Clube do Remo 2 x 1 Equipe 91

Marambaia 1 x 2 Ara

Paysandu 2 x 1 Caixaparah.

A segunda rodada do estadual está maracada para o dia 28 de março, uma terça-feira, também na Tuna Luso, às 19h, conforme, manda o regulamento da competição.

Além disso, a Coordenação Geral do Campeonato de Dominó programou para o mesmo dia a divulgação do melhor uniforme da competição. O vencedor recebe o troféu oferecido pela própria diretoria do Sindicato dos Clubes Sociais do Pará (Sindiclubes) presidida por Salatiel Campos, acompanhado pelos diretores Luiz Felipe Fernandes e André Cunha.

Um dos destaques do torneio é a equipe pentacampeã do Campeonato Paraense de Dominó, a Grande Família, que venceu na estreia. Em busca do hexa, o time se inscreveu com os seguintes jogadores: André Cunha, Daniel Cunha, Leopoldo Cunha, Claudio Cunha, Victor Cunha, Wagner Ormanes, Bernardo Hage, Atreu Baena, Eduardo Barros e Antônio Trindade.