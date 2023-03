Sindiclubes dá o pontapé inicial na temporada de 2023 com Campeonato Paraense de Dominó; veja

A Diretoria do Sindicato dos Clubes Sociais do Pará (Sindiclubes), por meio do Departamento de Esportes, inicia a temporada nesta quinta-feira (14) com o lançamento do I Campeonato Paraense de Dominó, cuja abertura acontecerá no próximo domingo (19), pela manhã, na sede campestre da Tunna Luso Brasileira, a partir das 10 horas.

O coquetel do lançamento da competição será realizado na própria sede do Sindiclubes, localizado no edifício Clube de Engenharia, no bairro de Nazaré, e marcará o início do Congresso Técnico.

A Coordenação-Geral do campeonato entregará o regulamento da competição após a discussão do mesmo e em seguida ocorrerá o sorteio das chaves dos clubes participantes, para fins de formação da tabela dos jogos, ao comando do próprio presidente do Sindiclubes, Salatiel Campos. Todos os participantes receberão o apoio da Fenaclubes e patrocínio Sr Split.