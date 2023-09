Paysandu: Após 17 anos, região Norte pode voltar a ter mais de um clube na Série B; veja

Desde 2006, o Norte do Brasil enfrenta uma escassez notável de representação na Série B do Campeonato Brasileiro. Naquela edição da Segundona, Remo e Paysandu pelo Pará e São Raimundo por Amazonas foram as equipes presentes. Mas, quis desde o destino que Papão e o Tufão fossem rebaixados e jamais tivemos novamente mais de uma equipe da região no torneio. Porém, isso pode mudar em 2024.

Na atual edição da Série C, o Paysandu tem uma mão no acesso. São 10 pontos em quatro jogos e a necessidade de conquistar apenas mais um (sem depender dos demais) para que o Bicola suba. E, apesar do rival, o Remo, não ter se classificado para o quadrangular de acesso, os bicolores podem subir no grupo B junto a outro nortista: o Amazonas.

A jovem equipe – fundada em 2019 – conhecida como Onça Pintada da Zona Leste está na vice-liderança da chave que o Papão lidera. Com seis pontos, o Amazonas tem dois pontos a mais que o Volta Redonda, equipe carioca, e tem a vantagem na tabela.

No próximo fim de semana, Paysandu e Amazonas voltam a se enfrentar em uma partida decisiva. No domingo (1°), às 17h30, no Estádio do Mangueirão, o Papão busca o acesso antecipado – que pode vir em caso de tropeço do Volta Redonda, no sábado. Caso o Voltaço não vença o Botafogo-PB no sábado (30), às 19h, no Almeidão, e o Amazonas vença o Papão, ambas as equipes do Norte conquistarão o acesso.

A partida Paysandu x Amazonas tem transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com, além da Rádio Liberal na frequência 97,5Mhz e também no Youtube de O Liberal.