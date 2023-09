Paysandu avalia realização de fanfest durante jogo contra o Amazonas-AM, pela Série C

O Paysandu avalia a possibilidade de realizar uma fanfest no próximo domingo (1º), dia da partida contra o Amazonas-AM, pela quinta rodada do quadrangular de acesso da Série C. A informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal por uma fonte ligada ao Papão

A apuração indica que o clube avalia dois cenários possíveis para a fanfest: o primeiro deles no estádio do Mangueirão e o segundo na Curuzu. Em ambas as hipóteses, os eventos seriam realizados simultaneamente a partida contra o Amazonas-AM, que vai ocorrer no Olímpico do Pará.

O objetivo da diretoria bicolor é dar aos torcedores que não conseguiram comprar ingressos a oportunidade de acompanhar o Papão na partida mais importante da Série C até o momento. Com um pé na Série B do ano que vem, o Bicola vai sacramentar a vaga à Segundona sem depender de outros resultados se vencer ou empatar com o Amazonas-AM, em casa.

A expectativa da diretoria do Paysandu é que a partida contra a Onça-Pintada quebre, mais uma vez, o recorde de público do Novo Mangueirão. Até o momento, a marca pertence ao jogo do Papão contra o Botafogo-PB, pela segunda rodada do quadrangular da Série C. Na ocasião, 49.777 pessoas estiveram no estádio para acompanhar a vitória bicolor por 1 a 0.

A procura por ingressos para o jogo contra o Amazonas-AM tem sido grande. Segundo a última parcial divulgada pelo Paysandu, apenas entradas de cadeira e da área lounge estão disponíveis. Na semana passada, o Papão disse que mais de 30 mil entradas já haviam sido vendidas.

Repetindo o que deu certo

A realização de fanfests antes dos jogos tem gerado lucros ao Papão nesta temporada. A ideia nasceu em um momento de dificuldade, quando o clube teve de restringir o público pagante apenas a mulheres, jovens e crianças. A medida, cumprida nos jogos contra Pouso Alegre-MG e Volta Redonda-RJ, foi uma pena imposta ao Papão por uma briga de torcida na Série C deste ano.

Para que a totalidade da torcida bicolor pudesse acompanhar os duelos, o clube criou as fanfests. Na ocasião, o evento foi planejado para ocorrer ao redor do estádio da Curuzu simultaneamente às partidas. Lá os torcedores poderiam acompanhar o jogo por um telão, consumir produtos de uma praça de alimentação e curtir atrações musicais.

Série C

Paysandu e Amazonas-AM se enfrentam neste domingo (1º), às 16h, no estádio Mangueirão, em Belém. No momento, o Papão é líder do quadrangular de acesso com 10 pontos conquistados em quatro partidas. O jogo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.