Ex-Paysandu vira treinador e diz se espelhar em Fernando Diniz: 'mudou minha forma de ver futebol'

Quando se discute o papel da inovação e da inspiração no contexto do futebol brasileiro, o nome de Fernando Diniz aparece como um dos pioneiros nesse cenário. Uma figura emblemática tanto no comando do Fluminense quanto da seleção brasileira, Diniz deixou uma marca indelével no futebol nacional. Um de seus discípulos, Pedro Carmona, ex-Paysandu e que agora assume a função de treinador da equipe Sub-17 do VF4, na Paraíba, compartilha suas experiências ao lado do visionário técnico, que o treinou no Audax em 2017. Nas palavras de Carmona, a influência de Fernando Diniz transformou radicalmente sua perspectiva sobre o esporte.

"Após trabalhar com Fernando Diniz, minha visão do futebol nunca mais foi a mesma. Até completar 27 anos, nunca havia encontrado um treinador que explorasse a essência do jogo como ele faz".

Com uma carreira extensa como jogador de futebol, Pedro Carmona acumulou passagens por diversos clubes brasileiros, incluindo o Audax, Criciúma, Figueirense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Náutico, Palmeiras, Paysandu, Sport e Vila Nova. Para o atual técnico do VF4, a abordagem de Fernando Diniz revolucionou sua perspectiva de vida, levando-o a uma decisão crucial: tornar-se treinador de futebol.

"Depois de vivenciar a metodologia de trabalho de Diniz, seu modelo de jogo e seus métodos de treinamento, senti uma inabalável determinação em compartilhar esse conhecimento com as futuras gerações".