Paysandu: Kevyn confessa ‘secada’ no Volta Redonda: ‘Claro que a gente vai observar’

O Paysandu continua em ritmo de preparação para o duelo de domingo (1°) contra o Amazonas, às 16h, no Mangueirão, que pode dar ao clube o acesso antecipado para a Série B do Brasileiro. No entanto, o lateral-esquerdo Kevyn admitiu que a equipe vai ficar de olho no duelo entre Botafogo-PB e Volta Redonda, no sábado (30), que pode garantir o Papão na Segundona mesmo sem entrar em campo:

"Claro que a gente vai observar o jogo. Tem a possibilidade dos resultados serem bons para nós. Mas não estamos pensando nisso ,e sim, no jogo de domingo [contra o Amazonas], o jogo do ano. Estamos encarando como uma final, como toda partida. O que aconteceu fora de campo contra o Amazonas passou. Estamos focados apenas na partida, tem jogadores muito bons e vamos trabalhar com base nos pontos fortes deles. Estamos nos preparando para fazer uma grande final", garantiu Kevyn.

Nas últimas partidas, Kevyn se firmou na lateral-esquerda bicolor com o técnico Hélio dos Anjos. O jogador compartilhou um pouco das exigências que o treinador faz aos laterais do elenco, peça importante nessa reviravolta do Bicola na Série C (da luta contra o rebaixamento até a progresão que o levou a estar a um passo do acesso).

"A nossa preparação, como todos, é uma cobrança positiva, porque os laterais com o Hélio sobem bastante. Ele cobra que a gente pise na área, ajude o atacante, mas, em momento algum esqueça da nossa responsabilidade: compor a linha, estar firme com os zagueiros, dando opção. Aprendo muito com os meus companheiros, com o Eltinho, que é mais experiente que eu. É cumprir a nossa função, que é defender, e também no ataque", concluiu.

A partida entre Paysandu e Amazonas, que ocorre neste fim de semana, é válida pela penúltima rodada do quadrangular de acesso da Série C. Caso o Volta Redonda não tropece contra o Botafogo-PB, o Papão precisará de apenas um ponto para garantir a vaga na Série B. Acompanhe o duelo pelo Lance a Lance do OLiberal.com e Rádio Liberal FM.