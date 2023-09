Acabou! Paysandu anuncia que ingressos para jogo contra o Amazonas-AM estão esgotados

Não teve pra quem quis! O Paysandu anunciou na tarde desta quarta-feira (27) que todos os ingressos para a partida contra o Amazonas-AM, pela quinta rodada do quadrangular de acesso da Série C, estão esgotados. A partida pode selar o retorno do Papão à Série B do Brasileirão depois de cinco temporadas.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Com 10 pontos conquistados em quatro jogos na fase final da Série C, o Papão está na liderança da chave. Para sacramentar o retorno à Segunda Divisão, o Bicola precisa apenas pontuar nas próximas duas rodadas da Terceirona.

VEJA MAIS

A expectativa para que a vaga seja selada neste final de semana é grande dado o retrospecto do Paysandu diante do Amazonas-AM esse ano. As equipes já se enfrentaram duas vezes em 2023, com duas vitórias do Papão, todas fora de casa.

Além disso, o Paysandu vive a expectativa de bater o recorde de maior público do novo Mangueirão. O clube alviceleste já é dono da melhor marca, com 49.777 pessoas na partida contra o Botafogo-PB, pela terceira rodada da Série C. No entanto, o clube espera levar mais gente ao Olímpico do Pará neste final de semana.

Alta procura

Em apenas um dia de vendas, o Paysandu anunciou a comercialização de mais de 30 mil entradas. Os grandes números, inclusive, levantaram a suspeita da ação de cambistas na revenda de bilhetes. O fato, inclusive, foi alvo de notificação do Ministério Público do Pará e da Polícia Civil.

Caso a denúncia seja enviada à Justiça e julgada procedente, o crime de cambismo prevê penas que variam de 1 a 2 anos de reclusão, além de multa, para aqueles que vendem ou portam ingressos de eventos esportivos por preço superior ao indicado no bilhete. Além disso, a facilitação, distribuição ou desvio de ingressos para venda por preço superior ao indicado no bilhete pode resultar em pena de 2 a 4 anos de prisão, acrescida de multa.

O jogo

A partida entre Paysandu e Botafogo-PB ocorre neste domingo (17), às 16h. O jogo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.