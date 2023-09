Paysandu x Amazonas: árbitro pernambucano é escalado pela CBF para apitar partida decisiva

A CBF divulgou nesta quarta-feira (27) a escalação da arbitragem para a partida entre Paysandu e Amazonas-AM, que acontece no domingo (1), a partir das 17h30, no Estádio do Mangueirão, pela quinta rodada do quadrangular da Série C. Quem vai apitar a partida é o árbitro pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima.

Este será o primeiro jogo da Série C em que o árbitro trabalha na temporada 2023, após ter apitado diversas partidas da Série A. Em março deste ano apitou a partida entre Clube Remo e São Luiz pela segunda rodada da Copa do Brasil, no Baenão. Os auxiliares serão Alessandro Alvaro Rocha de Matos, da Bahia, e Francisco Chaves Bezerra Júnior, também pernambucano. O paulista Vinícius Furlan será o árbitro de vídeo.

A partida pode ser decisiva para o Paysandu caso o bicolor não conquiste o acesso à Série B antes mesmo de entrar em campo, caso o Botafogo-PB não perca para o Volta Redonda. Para conquistar o acesso e a vaga na final, o Papão precisa apenas empatar para cravar a primeira colocação na chave.

Já o Amazonas precisa vencer a equipe bicolor, além de torcer para que Botafogo-PB e Volta Redonda empatem. Caso as possibilidades não se realizem, precisará vencer o Belo em casa.