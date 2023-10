Robinho desabafa depois de derrota do Paysandu na Série C: ‘não tratamos o jogo como decisão’

Capitão do Paysandu, o meia Robinho fez um desabafo após a derrota bicolor para o Amazonas-AM, pela quinta rodada do quadrangular da Série C. Depois de ver o acesso à Série B escapar entre os dedos diante de um Mangueirão lotado, o jogador disse que faltou à equipe alviceleste entender que a partida se tratava de uma decisão.

"Talvez nosso time não entendeu que era uma decisão. Decisão tem que ter mais, dividir mais, brigar mais. Não pode deixar o tempo passar para que as coisas aconteçam sozinhas, você tem que fazer acontecer. Hoje deixamos a desejar na nossa intensidade. Deixamos o Amazonas gostar do jogo, tomar a posse de bola, que o nosso time tem de forte", disse.

Robinho tem 35 anos e foi contratado como uma das referências técnicas do Paysandu na temporada. Antes do Papão, o jogador construiu carreira em clubes da Primeira Divisão do futebol brasileiro, como Coritiba, Palmeiras e Cruzeiro. No currículo, o meia tem três títulos da Copa do Brasil.

A partida

No último domingo (1º) o Paysandu frustrou cerca de 50 mil torcedores que acompanharam a partida contra o Amazonas-AM, no Olímpico do Pará. Precisando apenas de um empate diante da Onça-Pintada para voltar à Série B, o Papão abriu o placar, mas tomou a virada no segundo tempo. O resultado ainda deixa o Bicola em posição confortável no torneio, mas disputará uma "final" contra o Volta Redonda, no final de semana.

Paysandu e Volta Redonda-RJ se enfrentam no sábado (7), às 18h, no estádio Raulino de Oliveira, no interior fluminense. Para vencer o Papão pode vencer, empatar ou até perder por um gol de diferença. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.