Torcedora descobre suposta traição em vídeo gravado no jogo do Paysandu; entenda

Uma história digna de um enredo de novela mexicana aconteceu na noite do último domingo, quando uma torcedora do Paysandu descobriu uma suposta traição através de um vídeo publicado no Instagram. O registro foi feito durante o jogo realizado no Mangueirão, marcado pela derrota do Paysandu contra o Amazonas na Série C.

O vídeo foi originalmente gravado para mostrar um casal de torcedores bicolor dançando brega na arquibancada. No entanto, o que chamou atenção foi o comentário de uma usuária que revelou ter visto seu namorado no vídeo, acompanhado por outra mulher. "O meu namorado com outra no jogo, firme. Obrigada a quem filmou!!!", escreveu.

Após o comentário enigmático, surgiu a dúvida sobre qual dos casais no vídeo era, de fato, o "verdadeiro", envolvido na suposta traição. Internautas especularam que os dançarinos de brega eram o foco da infidelidade, outros disseram que poderia ser o casal que aparecia na frente, vestindo a camisa preta do time.

No entanto, a mulher apontada como possível amante, também se manifestou nos comentários, negando qualquer envolvimento com a situação. "O casal de preto que aparece no vídeo sou eu e o meu namorado, eu só virei o rosto porque estou olhando para o casal dançando! Com certeza eu não ia me prestar a um papel ridículo desses!", escreveu a mulher.

A história viralizou nas redes sociais e os torcedores do Paysandu não perderam a oportunidade de fazer brincadeiras sobre a situação. "Fiel ao time mas não à namorada", escreveu um usuário. A torcedora que fez a descoberta não comentou mais sobre a suposta traição, deixando um mistério sobre o verdadeiro desfecho dessa história.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)