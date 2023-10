‘Xuxa’, da diretoria do Amazonas, faz vídeo provocando torcida do Paysandu: ‘50 mil enganados’; veja

Após a derrota, sempre vem as provocações. Milton Moreira Pinto, mais conhecido como ‘Xuxa’, membro da diretoria do Amazonas-AM, gravou uma série de vídeos para provocar a torcida do Paysandu após o time perder por 2 a 1 para a Onça, diante de quase 50 mil torcedores que lotaram o Mangueirão.

“Extra, estamos agora na saída do Mangueirão, está um pouquinho tumultuado. Sabe por que? 50 mil, quase 60 mil, pessoas enganadas. Sabe por que? A onça engoliu a mucura. Tem que respeitar a onça, tem que respeitar a onça! E hoje aqui teve sarrada!”, disse em um dos vídeos.

Em um vídeo seguinte, o Xuxa afirma que torcedores da fiel teriam soltado fogos de artifício próximo ao hotel onde a equipe do Amazonas ficou hospedada, com intuito de acordar os jogadores do clube amazonense. No entanto, de acordo com o membro da diretoria, a atitude teria sido positiva para a equipe.

“Eu queria agradecer aos torcedores que vieram aqui e fizeram aquela festa antecipada. Era um foguetório, a coisa mais linda do Brasil, muito obrigado! Muitos pensaram que era para o Círio de Nazaré, mas não era. Era para acordar o pessoal do Amazonas, mas vocês só despertaram a onça pintada. E a onça pintada hoje comeu a mucura”, afirmou.

“Ontem eu fui nas docas, era para ter festa, o Volta Redonda empatou, tiraram todos os fogos que ia ter lá, e vieram ‘soltar’ aqui na frente do hotel. Que coisa linda, é o Círio! Não, queriam acordar nossos jogadores, excelente, vocês não sabem, que a onça estava dormindo, vocês acordaram a onça, e a onça chegou e pegou a mucura. Respeita a onça pintada”, completou em tom de provocação.

Com o sonho do acesso adiado após a derrota, o Paysandu enfrenta o Volta Redonda-RJ, fora de casa, no próximo sábado (7), às 18h, pela última rodada do quadrangular da Série C. O Papão pode perder por até um gol de diferença que ainda garante o acesso à Série B.