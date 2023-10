Nas ruas de Belém, torcida reage à derrota do Paysandu: 'Teve jogador que tremeu na base'

Os quase 50 mil torcedores que enfeitaram de azul e branco as instalações do Mangueirão saíram do estádio frustrados com a derrota do Paysandu por 2 a 1, para a equipe do Amazonas, pela quinta rodada do quadrangular decisivo da Série C. Teoricamente, o acesso dependia apenas de um empate ou vitória simples, mas, a surpresa indigesta comandada pelo centroavante Sassá retardou em mais uma semana o possível acesso bicolor, que agora precisa de um resultado na última rodada, contra o Volta Redonda, às 18 horas do próximo sábado, no Rio de Janeiro.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Pelas ruas de Belém, o sentimento da torcida pairava sobre uma suposta "tremedeira" por parte do elenco bicolor. Em sua maioria, o torcedor bicolor acredita que faltou garra ao time. Para alguns a falta de experiência em times de massa foi o que causou o "apagão" em campo. O vendedor Claudomiro Aviz, que trabalha com a venda de roupas na feira do Ver-o-Peso, compartilha desta opinião sobre a derrota para o Amazonas.

Claudomiro Aviz gostou das vendas, mas não do resultado que adiou o acesso bicolor. (Carmem Helena / O Liberal)

"Eu acho que Remo e Paysandu tremem na hora em que jogam diante de muita torcida. Eles ficam nervosos, começam a jogar mal, fazem o gol e recuam. Acontece alguma coisa que eu não sei o que é. O Paysandu joga melhor fora que aqui dentro, com a torcida. Tiveram tanta chance. Bastava empatar, aí vai e perde. Lá é mais difícil, mas ainda pode dar certo, até porque a pressão vai ser grande, eles sempre puxam para os times de lá", avalia.

No mesmo coro, o companheiro de profissão Cristiano Silva complementa. "Na minha visão o Paysandu não jogou mal. Ali foi um erro, detalhe. Os caras estão com um centroavante matador, o Sassá. Ai os caras dão um vacilo e já era. O nosso centroavante Mário Sérgio perdeu dois, três lances claros de gol. O primeiro tempo era pra ser dois, três a zero pra gente. Ai tiveram falta de atenção, dois zagueiros um olhando para o outro e o Sassá foi e guardou. Agora a gente depende do jogo de lá. Fazer o que?", questiona.

Para Cristiano Silva, o Paysandu tremeu na base e desperdiçou chances com Mário Sérgio. (Carmem Helena / O Liberal)

Apesar da derrota, o Paysandu ainda lidera o grupo, com 10 pontos. Entretanto, para conseguir a vaga o time pode até perder, desde que seja com apenas um gol de diferença, enquanto torce para o Botafogo, que, já eliminado, enfrenta o Amazonas em casa. Na sequência de posições, o Papão é líder, seguido pelo Amazonas com 9, Volta Redonda com sete pontos, e o lanterna Botafogo, que tem apenas três pontos.

VEJA MAIS



Sobre o jogo que pode dar o acesso, o comerciante Zuilo Gama aposta na vitória, lembrando de uma frase do técnico Hélio dos Anjos, que demonstrou o desejo de acompanhar o Círio de Nazaré com o acesso na bagagem. "Ele disse que quer chegar no domingo para ver o Círio. Ele falou tão emocionado que eu acredito que o acesso venha de Volta Redonda. Ontem foi um jogo bizarro. Aquela zaga era uma água. Mas eu acredito que a gente vai conseguir esse acesso na vitória, até mesmo com uma derrota de 1 a 0, mesmo que esse não seja o pensamento", encerra.