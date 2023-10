Polícia prende três pessoas suspeitas de praticarem cambismo antes de jogo do Paysandu pela Série C

Três homens foram presos suspeitos de praticarem cambismo antes da partida entre Paysandu e Amazonas-AM, ocorrida no estádio Mangueirão, no último domingo (1º). Segundo a polícia, junto com os detidos foram apreendidos bilhetes para o jogo e uma quantia em dinheiro.

Ainda de acordo com a polícia, o material apreendido estava com um homem de 54 anos. Além dos ingressos ele estava de posse da quantia de R$ 1.710 em dinheiro.

Histórico

O Paysandu, clube mandante da partida e responsável pela comercialização dos ingressos, já havia sido notificado pela Polícia Civil sobre uma possível prática de cambismo. A notificação ocorreu horas depois de vídeos circularem nas redes sociais mostrando pessoas comprando ingressos em grande quantidade. Em uma das imagens é possível ver um homem adquirindo mais de 30 entradas para a partida.

VEJA MAIS

O caso, inclusive, foi tema de uma reunião entre membros do Ministério Público do Pará (MPPA) e o Paysandu na última semana. No encontro, o órgão decidiu não levar adiante a acusação de cambismo contra o clube bicolor, mas fez uma série de sinalizações sobre o que deveria ser feito no Mangueirão antes da partida.