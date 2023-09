Após recomendação do MPPA, Paysandu abrirá portões do Mangueirão para torcedores mais cedo.

O Ministério Público do Pará (MPPA) divulgou nesta sexta-feira (29) quais foram as recomendações feitas ao Paysandu para a partida contra o Amazonas-AM, pela Série C. Conforme já adiantado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o órgão não levou adiante a acusação de cambismo contra o clube bicolor. No entanto, o MP fez uma série de sinalizações sobre o que deve ser feito no estádio Mangueirão antes da partida decisiva do Papão, que ocorre no domingo (1º).

A principal recomendação do MP diz respeito à entrada dos torcedores. Segundo o órgão, o Paysandu precisa realizar um plano de ação para garantir que todas as pessoas com ingressos válidos entrem no estádio. Entre outros alertas feitos estão a necessidade de cumprimento da capacidade máxima do estádio, a abertura antecipada dos portões e a apresentação de um plano de segurança.

O Paysandu se comprometeu a acatar as sugestões e já divulgou algumas mudanças que serão feitas para o jogo contra o Amazonas-AM. Entre elas estão a abertura dos portões às 13h, a contratação de um serviço de internet em colaboração com a SEEL, o aumento do contingente de seguranças, a promoção de eventos atrativos para incentivar a chegada antecipada de torcedores.

Além disso, o clube informou que contratou uma nova empresa para gerir o estacionamento e suspendeu a venda online de ingressos para esse serviço. Foram, também, implementadas duas etapas de verificação de ingressos para prevenir falsificações, e houve antecipação do bloqueio das vias de acesso.

Cambismo

A reunião entre membros do Paysandu e do MP foi marcada após o órgão notificar o clube por uma série de vídeos e fotos que registram a compra exagerada de ingressos nas lojas do Papão. Nas imagens é possível ver pessoas comprando até 30 bilhetes de uma só vez.

Depois de uma apuração preliminar, o MPPA teve ciência de que o Paysandu estaria infringindo os direitos dos consumidores. Apesar disso, o MPPA decidiu não levar adiante a denúncia contra o Papão.

O jogo

Paysandu e Amazonas-AM se enfrentam neste domingo (1º), às 17h30, no estádio Mangueirão, pela 5ª rodada do quadrangular de acesso da Série B. Um empate diante da Onça-Pintada vai selar o acesso do Papão à Série B do Brasileirão. O jogo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.