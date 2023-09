Proximidade de acesso à Série B ao Paysandu aquece mercado informal nas ruas de Belém; veja

Aos poucos a cidade vai tomando ares de azul celeste e branco. É impossível andar pelas ruas de Belém e não perceber a tonalidade que remete ao Paysandu, o único representante paraense na Série C do Campeonato Brasileiro, que, neste final de semana, pode ascender um degrau na pirâmide do futebol brasileito. Às vésperas da partida contra o Amazonas, as vendas de bandeiras, camisas e adereços estão aquecidas, para a alegria dos vendedores.

Paysandu e Amazonas jogam neste domingo, a partir das 17h30, no Mangueirão. Todos os ingressos disponibilizados já foram adquiridos, numa projeção que pode bater o recorde de público do novo estádio, que também pertence ao Paysandu. Um simples empate garante o acesso à Série B de 2024. E enquanto a partida não chega, a torcida vai se adornando. Em alguns locais da capital, a venda de bandeiras e camisas aumentou significativamente.

O comerciante João Ribeiro, que trabalha na avenida João Paulo II, garante que as vendas dispararam. "Eu nunca vi a torcida do Paysandu tão otimista. A procura aumentou, a torcida está empolgada. Não só empolgada, mas acreditando no acesso. Espero um resultado positivo, isso melhora muito pra gente na questão das vendas. A gente está na torcida junto com o clube pela conquista e pelo acesso", diz o vendedor, que tem diversos produtos à disposição da torcida, com preços que variam entre R$ 20,00 e R$ 260,00.

Segundo ele, os ítens mais procurados são as camisas e bandeiras. Em média, apenas nos últimos dias, foram comercializadas mais de 100 unidades de cada produto, gerando uma renda significativa, ainda com perspectiva de aumento. "Geralmente quando se aproxima o jogo, as vendas costumam aumentar. Com certeza estarei aqui no dia do jogo, porque muita gente compra assim, em cima da hora. Acredito que tivemos um aumento de mais de 100% nas vendas".

Uma dessas camisas foi adquirida pelo representante comercial Diego Macedo, de 39 anos. Bicolor de corpo e alma, ele diz que faltava uma peça para ele, já que a família inteira está devidamente uniformizada para o jogo. "Eu vim garantir a minha, porque a minha família já está pronta há tempos. Eu tinha uma do centenário, mas ela sumiu de casa e não achei mais. Então, depois dessa eu estava sem e vim buscar uma nova, do meu tamanho", conta. Diego já está com o ingresso em mãos e vai ao estádio com esposa, filho e sobrinha.

Outros locais da cidade também estão abastecidos de produtos, sobretudo nas proximidades da Curuzu, onde o seu Cláudio Junior vende produtos do Paysandu, como camisas, chapéus e bandeiras. Segundo ele, as mais procuradas têm sido as camisas, que variam entre R$ 20 e R$ 50,00. "As vendas estão muito boas, principalmente nas camisas, que têm um preço mais acessível, mas também temos as bandeiras de 50 reais e os chapéus de 15. As vendas estão ótimas e os clientes continuam chegando", ressalta.

Enquanto a reportagem conversava com o vendedor, a administradora Vanessa Gadelha se aproximou para garantir um chapéu azul celeste. "A gente está com uma expectativa a mil, com o coração acelerado, mas com os pés no chão. Com o apoio da torcida vamos ter o acesso neste domingo, se assim Deus permitir", observa, enquanto escolhe o melhor modelo para combinar com o uniforme do torcedor bicolor. "Eu já peguei o meu ingresso, já comprei meus adereços. Vou uniformizada no grande show que teremos no Mangueirão", encerra.