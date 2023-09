Mosaicos e ‘rua de fogo’: torcida do Paysandu promete 'maior festa da história' contra o Amazonas

A Fiel Bicolor promete fazer a maior festa da história do Paysandu neste domingo (1º) no estádio Mangueirão, na partida contra o Amazonas-AM, pela quinta rodada do quadrangular de acesso da Série C. De acordo com a Comissão de Festas, braço da torcida alviceleste que organiza as homenagens nos estádios, haverá mosaicos, bandeirões e "ruas de fogo" antes do jogo que pode selar o retorno do Papão à Série B do Campeonato Brasileiro.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

"No domingo vai rolar o maior projeto que já realizamos. Sempre fazemos mosaicos 3D ou 360°. Dessa vez vamos fazer os dois juntos e isso é um desafio muito grande. Estendemos os mosaicos para as cadeiras e todo o estádio poderá participar. Ao todo, instalamos mais de 45 mil peças para a festa. Além disso, teremos faixas de TNT no parapeito do Mangueirão e 'ruas de fogo' para a chegada dos jogadores no estádio. É um projeto enorme", explicou Thyago Andrade, coordenador da Comissão de Festas.

VEJA MAIS

Apesar de ser organizada por uma parte da torcida alviceleste, a homenagem não sairia do papel se não fosse o apoio de toda a Fiel Bicolor. Segundo Thyago, a festa deve custar em torno de R$ 50 mil e foi financiada por patrocinadores e torcedores comuns, que fizeram doações.

"Não conseguimos fornecer o custo exato, porque acabamos tendo gastos extras que estavam fora do planejamento. Tivemos que pagar frete de bandeiras, que vieram de outros estados, laudos de liberação dos bombeiros e isso fugiu do nosso controle. Apesar disso, acreditamos que o custo tenha ficado na casa dos R$ 50 mil. Tivemos ajuda de patrocinadores, que vão estampar as placas do mosaico, e a arrecadação da torcida, que usamos pra complementar a festa. O patrocínio foi usado no mosaico 360° e o 3D foi da arrecadação extra, assim como o TNT e as ruas de fogo", explicou.

Estádio lotado

O Paysandu vive a expectativa de bater o recorde de maior público do novo Mangueirão. O clube alviceleste já é dono da melhor marca, com 49.777 pessoas na partida contra o Botafogo-PB, pela terceira rodada da Série C. No entanto, o clube espera levar mais gente ao Olímpico do Pará neste final de semana.

O jogo

A partida entre Paysandu e Botafogo-PB ocorre neste domingo (17), às 16h. O Papão é o líder do Grupo C do quadrangular, com 10 pontos conquistados, e precisa de um empate para selar o retorno à Série B. O jogo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.