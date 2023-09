Paysandu recupera canal no Youtube após sofrer segundo ataque de hackers este ano

O Paysandu conseguiu recuperar o canal oficial do time no Youtube, após ter sofrido um novo ataque de hackers no início da semana, um dia após a vitória bicolor sobre o Botafogo-PB pelo quadrangular da Série C.

De acordo com uma nota divulgada pelo clube, o canal foi plenamente recuperado e retoma todas as atividades normais, com vídeos de entrevistas com jogadores, treinos e outras programações especiais.

VEJA MAIS

Esta não é a primeira vez que o canal bicolor é hackeado. No início do ano, o Paysandu divulgou que a conta havia sido invadida e o Google, responsável pela plataforma, havia sido notificado. O canal foi recuperado algumas semanas depois, e em fevereiro superou a marca de 100 mil inscritos.

O áudio da próxima partida bicolor vai ser transmitido por meio do canal a partir das 17h. O Papão enfrenta o Amazonas-AM, no Mangueirão. O jogo pode apenas confirmar, ou garantir o acesso da equipe à Série B.