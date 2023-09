Treino aberto do Paysandu terá posto de arrecadação de alimentos às vítimas de incêndio em Belém

O Paysandu definiu que o último treino antes do duelo contra o Amazonas será aberto. No próximo sábado (30), a Fiel poderá acessar o Estádio Banpará Curuzu a partir das 9h, mediante a entrega de um quilo de alimento não perecível. Todo apurado será destinado às famílias vítimas de um incêndio que destruiu casas no bairro da Sacramenta, em Belém, na última quarta-feira (27).

“Esse treino já estava na nossa programação, mas agora decidimos mudar o formato do acesso do torcedor por uma causa nobre, que é ajudar as famílias que perderam praticamente tudo nessa tragédia que nos deixou muito comovidos”, afirmou o presidente Maurício Ettinger.

Além do gesto solidário, os torcedores também poderão prestar o último apoio ao time comandado pelo técnico Hélio dos Anjos na véspera da partida que pode concretizar o acesso bicolor à Série B do Campeonato Brasileiro. Depois que o caso se tornou público, a comunidade bicolor vem se mobilizando para ajudar na reconstrução da vida dessas pessoas, especialmente de José Antônio dos Santos.

O ilustre torcedor é uma figura bastante conhecida em dias de jogos do Paysandu, por se vestir com uma indumentária inspirada no Papa. Após o incêndio, ele informou que a roupa preparada especialmente para o Círio e o acesso do clube foi perdida.