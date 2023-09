Ídolo e diretor do Paysandu, Vandick presta solidariedade ao torcedor que perdeu casa em incêndio

Desde que teve a residência destruída por um incêndio, o torcedor conhecido como "Papa do Paysandu" tem ganhado a solidariedade de inúmeras pessoas, entre elas algumas que já lhe deram muitas alegrias, como o ex-jogador e hoje diretor do Paysandu, Vandick Lima. O craque foi até o local nesta quinta-feira para visitar e conhecer o tamanho do estrago, bem como prospectar a ajuda do clube, que, segundo ele, não vai medir esforços para ajudar na reconstrução da vida de seu José Antônio da Silva.

O torcedor de 66 anos anos que trabalha no Ver-O-Peso perdeu todos os seus pertences no grave incêndio ocorrido na noite desta quarta-feira, atingindo pelo menos oito casas no final da travessa Angustura, próximo ao canal da Pirajá, no bairro da Sacramenta. As chamas teriam começado por volta das 20h. A principal suspeita, no momento, foi de uma vela esquecida acesa em uma das casas, mas o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil ainda investigam o caso.

Acerca do ocorrido, Vandick Lima lamentou a perda de todos os moradores, incluindo o famoso "Papa". É triste a situação lá. Conversei com nosso torcedor e corta nosso coração ver aquele sofrimento", conta o dirigente bicolor, que sentiu ainda mais ao saber que os moradores perderam absolutamente tudo, incluindo aquilo que tornou o ilustre morador conhecido, objeto de paixão e alegria. "E o que ele mais fala é na roupa dele de Papa do Papão. Vamos ajudar de alguma forma o mais rápido possível", garante.

Diante da situação, o clube lançou uma campanha para recolher doações que possam ajudar na reconstrução da vida dos atingidos. Quem quiser ajudar de forma presencial pode procurar a sala de segurança do Estádio Banpará Curuzu, com acesso pela avenida Almirante Barroso, para fazer qualquer tipo de doação de roupas, móveis, alimentos e produtos de limpeza.