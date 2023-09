Paysandu faz campanha para famílias vítimas de incêndio na Sacramenta; saiba como ajudar

A diretoria do Paysandu informou que irá ajudar as famílias que sofreram com o incêndio no bairro da Sacramenta em Belém, além do 'Papa do Paysandu', torcedor símbolo do Papão, que perdeu a residência no sinistro

Fábio Will