De olho na Série B, Paysandu terá treino aberto à torcida na véspera do jogo contra o Amazonas-AM

O Paysandu está a um empate de conquistar o principal objetivo do clube na temporada. O Papão encara o Amazonas-AM, no próximo domingo (1), às 17h30, no Mangueirão e pode fazer a festa ao lado do torcedor. E para entrar no clima, a diretoria do Paysandu prepara um treino aberto, no sábado (30), no Estádio da Curuzu.

A informação foi confirmada pelo presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, que infirmou ainda que o Papão fará uma campanha para ajudar não só o “Papa do Paysandu”, torcedor símbolo bicolor, que perdeu a sua residência em incêndio nesta semana, no bairro da Sacramenta, mas também todas as famílias que perderam suas casas.

O treino aberto também irá premiar os torcedores que não conseguiram comprara ingressos para o jogo contra o Amazonas-AM. Será o último contato dos jogadores com a torcida bicolor antes da partida decisiva. A diretoria alviceleste ainda não divulgou o horário do treino.

Paysandu x Amazonas-AM duelam no domingo (1), ás 17h30, no Mangueirão, pela 5ª rodada do quadrangular decisivo da Série C. O Papão é líder do grupo com 10 pontos, seguido do próprio Amazonas com seis. Um empate garante o clube paraense na Série B de 2024 e ainda carimba a vaga na grande final da Série C, diante do Brusque-SC, líder do outro grupo e que não poderá ser mais alcançado por ninguém.