Torcidas adversárias se mobilizam para ajudar ‘Papa do Paysandu’ e vítimas de incêndio na Sacramenta

Após o incêndio no bairro da Sacramenta na noite da última quarta-feira (27), várias famílias ficaram desabrigadas após perderem suas residências para o fogo. Um dos atingidos foi José Antônio da Silva, o conhecido ‘Papa do Paysandu’. Para ajudar, o clube criou uma campanha para ajudar todas as vítimas, e torcidas de times rivais como o Clube do Remo, se mobilizaram para a divulgação.

“Vamos ajudar, nessas horas não existe rivalidade e sim o ser humano”, escreveu o dono do perfil Toca do Leão, em uma rede social.

Já um perfil de torcedores do Figueirense-SC, também divulgou a campanha e escreveu: "Em momentos assim não existe diferença nas cores da camisa".



O Paysandu transformou o Estádio da Curuzu em um ponto de arrecadação de insumos e outros donativos, como itens essenciais. O clube também está arrecadando valores para auxiliar as vítimas, e parte da renda arrecadada no jogo contra o Amazonas-AM no próximo domingo (1), também deve ser destinada às vítimas.

Os interessados em ajudar, podem fazer doações por meio da chave pix responsabilidadesocial@paysandu.com.br. Para realizar a doação de outros itens basta se dirigir até a Curuzu, a partir desta quinta-feira (28), a partir do 12h, no portão P9.

Confira alguns dos torcedores rivais que ajudaram com a divulgação da campanha: